Mert Fırat'ın ikinci kez baba olacağı ortaya çıktı! Kızına kardeş geliyor

Oyuncu Mert Fırat ile eşi İdil Fırat'tan sevindiren haber geldi. 2018 yılında hayatlarını birleştiren çift, ikinci kez anne baba olmaya hazırlanıyor. Yaklaşık dört aylık hamile olduğu öğrenilen İdil Fırat'ın bebeğinin cinsiyeti de belli oldu.

Oyuncu Mert Fırat ve İdil Fırat, mutlu evliliklerini ikinci çocukla büyütmeye hazırlanıyor. Beş aylık birlikteliklerinin ardından Eylül 2018'de nikâh masasına oturan çift, Kasım 2020'de ilk çocukları Seyhan Mina'yı kucaklarına almıştı.

SEYHAN'A KARDEŞ GELİYOR Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre, ikinci kez anne ve baba olmaya hazırlanan çiftin bir erkek çocuk beklediği öğrenildi. 13 Kasım'da 6 yaşına giren kızları Seyhan Mina ise yakında abla olmanın heyecanını yaşayacak.

İKİNCİ BEBEK İÇİN ABD İDDİASI Cankurt, İdil Fırat'ın kızını İstanbul'daki özel bir hastanede dünyaya getirdiğini hatırlatarak, ikinci bebeğini ise Amerika'da doğurmak istediğine dair bir duyum aldığını aktardı.

Ancak bu iddianın kesinlik taşımadığını da belirtti. Bebeğin ne zaman dünyaya geleceğine ilişkin ise henüz bir bilgi paylaşılmadı.