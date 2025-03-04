Mert Demir'in şarkısı çalıntı mı? Merve Holefter haklı çıktı! Şoke eden "telif" cevabı...

Holefter, "Bu şarkıcının prodüktörü de prodüksiyonu da 'Biz bu şarkıdan herhangi bir telif kazanmadık' şeklinde açıklamalar yapmış. Bu biraz bana komik geldi ama olabilir. Belki de doğru söylüyorlardır. Bütün Türkiye'ye mal olmuş bir şarkı, belki de hiçbir gelir elde ettirmemiştir" dedi.