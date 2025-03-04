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Mert Demir'in şarkısı çalıntı mı? Merve Holefter haklı çıktı! Şoke eden "telif" cevabı...

Şarkıcı Merve Holefter, üç yıl önce piyasaya sürdüğü 'Alınsam' isimli şarkısının nakarat melodisinin, Mert Demir ve Mabel Matiz'in ortaklaşa söylediği 'Antidepresan' adlı şarkısında izinsiz bir şekilde kullanıldığını iddia ederek dava açmıştı. Uzun süredir devam eden dava sürecinde, Holefter'in beklediği bilirkişi raporu çıktı. Ünlü şarkıcı ATV Haber'e açıklamalarda bulundu.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 04.03.2025 13:07 Güncelleme Tarihi: 04.03.2025 13:48
Mert Demir’in şarkısı çalıntı mı? Merve Holefter haklı çıktı! Şoke eden telif cevabı...

"Ne Yana", "Soygun" ve "Sevdim mi Tam Severim" gibi hit parçalarla tanınan Merve Holefter, Mabel Matiz ve Mert Demir'in seslendirdiği "Antidepresan"ın nakaratı ile kendi eseri olan "Alınsam" arasında önemli ölçüde benzerlik olduğunu fark edip suç duyurusunda bulunmuştu.

Mert Demir’in şarkısı çalıntı mı? Merve Holefter haklı çıktı! Şoke eden telif cevabı...

Savcılık soruşturması devam ederken Holefter, avukatı İsmail Demirci aracılığıyla Bakırköy Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak Mert Demir'e 2 milyon lira manevi, 10 bin lira da maddi tazminat davası da açmıştı.

MERT DEMİR'İN ŞARKISI ÇALINTI MI?
Mert Demir’in şarkısı çalıntı mı? Merve Holefter haklı çıktı! Şoke eden telif cevabı...

MERVE HOLEFTER HAKLI ÇIKTI

Holifter'in beklediği bilirkişi rapor çıktı! O rapora göre; 2023'te "yılın şarkısı" seçilen "antidepresan" Merve Holefter'in iddiasında olduğu gibi şarkısından alıntılanmış!

Mert Demir’in şarkısı çalıntı mı? Merve Holefter haklı çıktı! Şoke eden telif cevabı...

ATV'den Samet Öztaylan'ın haberine göre; Müzik dünyasında büyük yankı uyandıran çalıntı davasında yeni bir gelişme yaşandı. ATV'ye açıklamalarda bulunan Holefter, adaletin yerini bulmasını ve bu konunun maddi değil, manevi bir mesele olduğunu belirtti.

Mert Demir’in şarkısı çalıntı mı? Merve Holefter haklı çıktı! Şoke eden telif cevabı...

Holefter, "Nakarattaki 8 ölçü incelendi. Bu 8 ölçünün incelenmesinde bazı tabirler kullanılıyor. Şimdi bu evraktaki bilgiyi birebir benim aktarmam doğru olmayabilir. Hak sahibi olabilecek bir benzerlik olduğu bilirkişi tarafından iddia ediliyor" şeklinde konuştu.

Mert Demir’in şarkısı çalıntı mı? Merve Holefter haklı çıktı! Şoke eden telif cevabı...

Mert Demir'e ulaşmaya çalıştığını ancak başarılı olamadığını belirten Holefter, "İlk önce sanatçının kendisine ulaşmaya çalıştık. Bunu başaramayınca MSG'ye başvurduk. MSG'den bize iki kere 'Benzerdir' raporu geldi ve bunun üzerine mahkemeye başvurduk. Mahkemeye başvurduğumuzda da iki tane bilirkişi raporu geldi. Biri karşı tarafın itirazı üzerine tekrar incelenerek geldi. Ancak sonuç değişmedi" ifadelerini kullandı.

Mert Demir’in şarkısı çalıntı mı? Merve Holefter haklı çıktı! Şoke eden telif cevabı...

ŞOKE EDEN "TELİF" CEVABI

"Mahkeme onadığı takdirde telif hakkı üçe bölünecek" diyen Holefter'e şoke edici bir telif cevabı geldi.

Mert Demir’in şarkısı çalıntı mı? Merve Holefter haklı çıktı! Şoke eden telif cevabı...

Holefter, "Bu şarkıcının prodüktörü de prodüksiyonu da 'Biz bu şarkıdan herhangi bir telif kazanmadık' şeklinde açıklamalar yapmış. Bu biraz bana komik geldi ama olabilir. Belki de doğru söylüyorlardır. Bütün Türkiye'ye mal olmuş bir şarkı, belki de hiçbir gelir elde ettirmemiştir" dedi.