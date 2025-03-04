Mert Demir’in şarkısı çalıntı mı?

Şarkıcı Merve Holefter, üç yıl önce piyasaya sürdüğü "Alınsam" isimli şarkısının nakarat melodisinin, Mert Demir ve Mabel Matiz'in ortaklaşa söylediği "Antidepresan" adlı şarkısında izinsiz bir şekilde kullanıldığını iddia ederek dava açmıştı. Uzun süredir devam eden dava sürecinde, Holefter'in beklediği bilirkişi raporu çıktı. Ünlü şarkıcı ATV Haber'e açıklamalarda bulundu.