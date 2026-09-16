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Merjem Šiljak’ın Destina yolculuğu! Rolü için özel eğitimler aldı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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ATV'nin yeni dizisi Aşk ve Tahtta Alanya Prensesi Destina'ya hayat veren Bosna Hersekli oyuncu Merjem Šiljak, yüzlerce aday arasından seçildi. Rolü için özel eğitimler alan genç oyuncu, güçlü performansıyla dikkat çekti.

Merjem Šiljak’ın Destina yolculuğu! Rolü için özel eğitimler aldı 1

ATV'nin Bozdağ Film imzalı yeni dizisi Aşk ve Taht, izleyiciyi Selçuklu Sarayı'nın taş duvarları arasında güçlü bir aşk ve iktidar mücadelesine davet ediyor.

Merjem Šiljak’ın Destina yolculuğu! Rolü için özel eğitimler aldı 2

Alaeddin Keykubad'ın zindandan tahta uzanan görkemli hikâyesinin anlatılmaya başlandığı yapımda, dizinin en dikkat çeken karakterlerinden Alanya Prensesi Destina'ya hayat veren Merjem Šiljak, başarılı performansıyla adından söz ettirmeye başladı.

Merjem Šiljak’ın Destina yolculuğu! Rolü için özel eğitimler aldı 3

YÜZLERCE ADAY ARASINDAN PRENSESLİĞE "MERJEM" SEÇİLDİ!

Türkiye'deki ilk büyük başrol deneyimine Aşk ve Taht ile adım atan Bosna Hersekli yetenekli oyuncu Merjem Šiljak, Destina rolü için gerçekleştirilen geniş kapsamlı audition sürecinde fark yarattı.

Merjem Šiljak’ın Destina yolculuğu! Rolü için özel eğitimler aldı 4

Yüzlerce yerli ve yabancı oyuncunun katıldığı zorlu seçmelerde sergilediği etkileyici deneme çekimleriyle öne çıkan Šiljak, rolü alarak uluslararası isimler arasından sıyrılmayı başardı. Bosna Hersek'in en köklü ve saygın sanat kurumlarından Saraybosna Sahne Sanatları Akademisi mezunu olan genç oyuncu, ilk bölümde sergilediği güçlü performansıyla izleyiciden tam not aldı.

Merjem Šiljak’ın Destina yolculuğu! Rolü için özel eğitimler aldı 5

ADIM ADIM "HUNAD HATUN"LUĞA: SARAY HAYATINDAN DÖNEM ADABINA ÖZEL EĞİTİMLER

Hazırlık sürecini yalnızca teknik becerilerle sınırlı tutmayan başarılı oyuncu, Aşk ve Taht projesinin tarih danışmanlarından özel dersler aldı.

Merjem Šiljak’ın Destina yolculuğu! Rolü için özel eğitimler aldı 6

Tarihimizde "Hunad Hatun" olarak bilinen karakterin tarihsel arka planını, dönemin sosyolojik yapısını, Selçuklu Sarayı'ndaki yaşamı ve dönem adabını derinlemesine inceleyen Merjem Šiljak, aşk, intikam, aidiyet ve iktidar mücadelesi arasında sıkışan Destina'yı dönemin ruhuyla bütünleştirdi.

Merjem Šiljak’ın Destina yolculuğu! Rolü için özel eğitimler aldı 7

Sultan Alaeddin Keykubad ile yolları kesişen Alanya Prensesi Destina'nın kaderi, dizinin en merak uyandıran hikâyelerinden biri olmaya başladı.

Güçlü oyuncu kadrosu, görkemli prodüksiyonu ve zindandan tahta uzanan çarpıcı hikâyesiyle Aşk ve Taht, yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de ATV'de!

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