Tarihimizde "Hunad Hatun" olarak bilinen karakterin tarihsel arka planını, dönemin sosyolojik yapısını, Selçuklu Sarayı'ndaki yaşamı ve dönem adabını derinlemesine inceleyen Merjem Šiljak, aşk, intikam, aidiyet ve iktidar mücadelesi arasında sıkışan Destina'yı dönemin ruhuyla bütünleştirdi.

Sultan Alaeddin Keykubad ile yolları kesişen Alanya Prensesi Destina'nın kaderi, dizinin en merak uyandıran hikâyelerinden biri olmaya başladı.

Güçlü oyuncu kadrosu, görkemli prodüksiyonu ve zindandan tahta uzanan çarpıcı hikâyesiyle Aşk ve Taht, yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de ATV'de!