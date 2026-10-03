Mercan Köşk’te taşlar yerinden oynuyor: Toprak gerçeğin peşinde

Mercan Köşk'ün 5. bölümünde heyecan dorukta! Aras'ın Esved'i köşeye sıkıştıran hamleleri, Cemre'nin gizemli mesajın peşine düşmesi ve Hülya'nın bulduğu ruj izli gömlek yeni gelişmelerin fitilini ateşliyor. Toprak'ın Tarsus'a gelişiyle Hozan ve Mercandağ ailelerinin hayatı geri dönülmez biçimde değişiyor.

Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan'ın başrollerini paylaştığı Mercan Köşk, 5. bölümüyle bu akşam ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Aras, Cemre ve Toprak'ın hikâyesinde dengeler değişirken, yeni bölümde yaşanacak gelişmeler merakla bekleniyor.

5. BÖLÜMDE NELER OLACAK? HÜLYA, ESLEM VE SELÇUK'UN SIRRINI ÖĞRENECEK Mİ? Aras'ın limandaki hamleleri Esved'i köşeye sıkıştırırken Cemre, kendisine gelen gizemli mesajın hesabını Aras'tan sorar. Hülya'nın bulduğu ruj izli gömlek yeni bir krizin fitilini ateşlerken Mert'in Hozan Konağı'nda işe başlaması, Gülcan'ın geçmişindeki travmalarıyla yüzleşmesine yol açar.

Cemre, Mert'e yapılanların hesabını sormak için Behiye'nin karşısına çıkar. Diğer yandan Aras'a bilenmiş halde Tarsus'a gelen Toprak, her an görülme tehlikesine rağmen gerçeğin peşine düşer. ARAS'TAN CEMRE'YE SÜRPRİZ JEST

Toprak'ın gelişiyle Hozan ve Mercandağların hayatları bir daha asla eskisi gibi olmayacaktır.

Mercan Köşk, yeni bölümleriyle cumartesi akşamları ATV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.