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Menajerimi Ara dizisini Feris’i Canan Ergüder bakın kiminle evli çıktı!

Menajerimi Ara her hafta kadroya konuk olan ünlü isimlerle adından söz ettirirken dizinin ana oyuncu kadrosu da sosyal medyanın gündemine oturdu. Bir menajerlik şirketinde yaşananların anlatıldığı dizide Feris karakterine hayat veren Canan Ergüder, özel hayatıyla en çok merak edilen isim oldu. Canan Ergüder hakkında araştırma yapanlar güzel oyuncunun eşini görünce çok şaşırdı. Bakın Canan Ergüder'in eşi kim çıktı...

Giriş Tarihi: 05.12.2020 17:56 Güncelleme Tarihi: 05.12.2020 18:00
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Menajerimi Ara dizisini Feris’i Canan Ergüder bakın kiminle evli çıktı!

Menajerimi Ara dizisinde canlandırdığı Feris karakteriyle tüm dikkatleri üzerine çeken Canan Ergüder, sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden oldu. Canan Ergüder hakkında araştırma yapanlar güzel oyuncunun eşini görünce çok şaşırdı. İşte Canan Ergüder'in eşi…

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Menajerimi Ara dizisini Feris’i Canan Ergüder bakın kiminle evli çıktı!

BİRKAN SOKULLU

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Menajerimi Ara dizisini Feris’i Canan Ergüder bakın kiminle evli çıktı!

BİRKAN SOKULLU VE SEVGİLİSİ EDA GÜRKAYNAK

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Menajerimi Ara dizisini Feris’i Canan Ergüder bakın kiminle evli çıktı!

BİRKAN SOKULLU VE SEVGİLİSİ EDA GÜRKAYNAK

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Menajerimi Ara dizisini Feris’i Canan Ergüder bakın kiminle evli çıktı!

BİRKAN SOKULLU VE SEVGİLİSİ EDA GÜRKAYNAK