Menajerimi Ara dizisini Feris’i Canan Ergüder bakın kiminle evli çıktı!

Menajerimi Ara her hafta kadroya konuk olan ünlü isimlerle adından söz ettirirken dizinin ana oyuncu kadrosu da sosyal medyanın gündemine oturdu. Bir menajerlik şirketinde yaşananların anlatıldığı dizide Feris karakterine hayat veren Canan Ergüder, özel hayatıyla en çok merak edilen isim oldu. Canan Ergüder hakkında araştırma yapanlar güzel oyuncunun eşini görünce çok şaşırdı. Bakın Canan Ergüder'in eşi kim çıktı...