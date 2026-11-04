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Taze anne Melike Şahin, oğlu Ali Robin'in yeni fotoğraflarını paylaştı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İlk kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Melike Şahin, oğlu Ali Robin'in yeni fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü şarkıcının yayınladığı kareler, takipçilerinden büyük ilgi gördü.

Taze anne Melike Şahin, oğlu Ali Robin'in yeni fotoğraflarını paylaştı 1

Şarkıcı Melike Şahin, hit şarkıları ve sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminde adından söz ettirmeye devam ediyor. O Ses Türkiye 2025 yarışmasında jüri koltuğunda oturarak geniş kitlelere ulaşan Şahin, özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.

Taze anne Melike Şahin, oğlu Ali Robin'in yeni fotoğraflarını paylaştı 2

Şahin, 6 yıldır birlikte olduğu Sedat Arpalık ile 2023 yılında evlenmişti. Evliliğinin ardından eşiyle arasındaki yaş farkı nedeniyle uzun süre gündemde kalan ünlü şarkıcı, gelen eleştirilere yanıt vermeyerek sessiz kalmayı tercih etmişti.

Taze anne Melike Şahin, oğlu Ali Robin'in yeni fotoğraflarını paylaştı 3

Konser maratonuna hız kesmeden devam eden Melike Şahin, sahnede yaptığı sürpriz açıklamayla hamile olduğunu duyurmuştu. Bebeğini kucağına almak için gün sayan ünlü şarkıcı, 9 Ekim'de ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

Taze anne Melike Şahin, oğlu Ali Robin'in yeni fotoğraflarını paylaştı 4

ALİ ROBİN'DEN YENİ KARELER

Oğluna Ali Robin adını veren Melike Şahin, minik bebeğinin yeni fotoğraflarını Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

Taze anne Melike Şahin, oğlu Ali Robin'in yeni fotoğraflarını paylaştı 5

Melike Şahin, oğluna giydirdiği tulumu elinde tutarak kendi fotoğrafını çekti. Ardından minik Ali Robin'i de aynı tulumla görüntüledi. Ünlü şarkıcının paylaşımı, hayranlarından büyük ilgi gördü.

Taze anne Melike Şahin, oğlu Ali Robin'in yeni fotoğraflarını paylaştı 6

MELİKE ŞAHİN HAKKINDA

Melike Şahin, 18 Nisan 1989'da İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Sivaslı olan şarkıcı, müzikle tanışmasını çocukluk yıllarında yaşadı. Şahin, şarkı söylemeye Müzik Kulübü Klasik Müzik Korosu'nda başladı.

Eğitim hayatını Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi'nde sürdüren Melike Şahin, liseden mezun olduktan sonra ünlü piyanist Timur Selçuk'tan şan eğitimi aldı. Üniversite eğitimini ise Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde tamamladı.

Taze anne Melike Şahin, oğlu Ali Robin'in yeni fotoğraflarını paylaştı 7

2017 yılına kadar Baba Zula grubunda vokalist olarak yer alan Şahin, grubun ardından solo kariyerine yöneldi. Alternatif pop, çağdaş arabesk ve Anadolu ezgilerini kendine özgü tarzıyla harmanlayan sanatçı, kısa sürede geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı.

Özel hayatıyla da gündeme gelen Melike Şahin, 2023 yılında Sedat Arpalık ile dünyaevine girdi. Ünlü şarkıcı, 2026 yılında anne olmanın mutluluğunu yaşadı.

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