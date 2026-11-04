Şarkıcı Melike Şahin, hit şarkıları ve sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminde adından söz ettirmeye devam ediyor. O Ses Türkiye 2025 yarışmasında jüri koltuğunda oturarak geniş kitlelere ulaşan Şahin, özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.

Şahin, 6 yıldır birlikte olduğu Sedat Arpalık ile 2023 yılında evlenmişti. Evliliğinin ardından eşiyle arasındaki yaş farkı nedeniyle uzun süre gündemde kalan ünlü şarkıcı, gelen eleştirilere yanıt vermeyerek sessiz kalmayı tercih etmişti.

Konser maratonuna hız kesmeden devam eden Melike Şahin, sahnede yaptığı sürpriz açıklamayla hamile olduğunu duyurmuştu. Bebeğini kucağına almak için gün sayan ünlü şarkıcı, 9 Ekim'de ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

