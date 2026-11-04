-°C
CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Çocuk yaşta yıldız olmuştu! Gülen Gözler'in Hasret'i Lale Ilgaz'ın son hali

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Gülen Gözler'in küçük Hasret'i Lale Ilgaz, yıllar önce kıvırcık saçları ve sevimli halleriyle hafızalara kazınmıştı. Oyunculuğu bırakarak gözlerden uzak bir yaşam süren Ilgaz'ın yıllar sonraki görünümü, görenleri geçmişe götürüyor.

Çocuk yaşta yıldız olmuştu! Gülen Gözler'in Hasret'i Lale Ilgaz'ın son hali 1

Türk sinemasının unutulmaz yapımları arasında yer alan Gülen Gözler, aradan geçen yıllara rağmen izleyicilere aynı sıcaklığı ve neşeyi yaşatmaya devam ediyor. Kalabalık ve sevgi dolu ailesiyle gönüllerde taht kuran filmde, ailenin en küçük kızı Hasret de kıvırcık saçları, sevimli tavırları ve hazırcevaplığıyla izleyicilerin hafızasında özel bir yer edindi.

Çocuk yaşta yıldız olmuştu! Gülen Gözler'in Hasret'i Lale Ilgaz'ın son hali 2

KIVIRCIK SAÇLARIYLA HAFIZALARA KAZINDI

Ertem Eğilmez'in yönettiği 1977 yapımı filmde, Münir Özkul'un canlandırdığı Yaşar Usta ile Adile Naşit'in hayat verdiği Nezaket Hanım'ın beş kızlarıyla yaşadığı telaşlara ortak olmuştuk.

Çocuk yaşta yıldız olmuştu! Gülen Gözler'in Hasret'i Lale Ilgaz'ın son hali 3

Şener Şen, Ayşen Gruda, Müjde Ar ve daha pek çok sevilen ismi bir araya getiren filmin küçük yıldızı ise Lale Ilgaz'dı. Ailenin en küçük kızı Hasret'i canlandıran Ilgaz, kıvırcık saçları, hazırcevaplığı ve sevimli tavırlarıyla izleyicilerin hafızasına kazındı.

Çocuk yaşta yıldız olmuştu! Gülen Gözler'in Hasret'i Lale Ilgaz'ın son hali 4

OYUNCULUK KARİYERİ KISA SÜRDÜ

Bir reklam filminde rol aldıktan sonra Gülen Gözler'in kadrosuna seçilen Ilgaz, Hasret karakteriyle büyük bir tanınırlık kazandı. Aynı yıl Kızını Dövmeyen Dizini Döver filminde de kısa bir rolle kamera karşısına geçti. Ancak oyunculuğa devam etmeyen Ilgaz, gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih etti. Biz onu yıllarca televizyon ekranlarında aynı çocuk haliyle izlerken, filmin küçük Hasret'i de kendi hayatına devam etti.

Çocuk yaşta yıldız olmuştu! Gülen Gözler'in Hasret'i Lale Ilgaz'ın son hali 5

YILLAR SONRA ŞAŞIRTAN GÖRÜNTÜ

Hafızalarımızda kıvırcık saçlı küçük bir kız olarak kalan Lale Ilgaz'ın yıllar sonraki görünümü merak konusu oldu. Daha önce basına yansıyan fotoğraflarıyla zaman zaman gündeme gelen Ilgaz, Gülen Gözler'in üzerinden geçen yılları bir kez daha hatırlattı.

Çocuk yaşta yıldız olmuştu! Gülen Gözler'in Hasret'i Lale Ilgaz'ın son hali 6

İŞTE SON HALİ

Çocukluk yıllarındaki görünümünden oldukça farklı bir hale gelen eski oyuncuyu ilk bakışta filmdeki Hasret karakteriyle eşleştirmek kolay değil. Her izleyişimizde aynı yaşta karşımıza çıkan küçük Hasret ile aradan geçen yıllar, Yeşilçam'ın unutulmaz yapımlarından birinin hafızalarımızdaki yerini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Hayatta olsaydı 46 yaşına basacaktı! Celil Nalçakan, Kanbolat Görkem Arslan'ı unutmadı
Sonraki Galeri
Hayatta olsaydı 46 yaşına basacaktı! Celil Nalçakan, Kanbolat Görkem Arslan'ı unutmadı
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin