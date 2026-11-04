Çocuk yaşta yıldız olmuştu! Gülen Gözler'in Hasret'i Lale Ilgaz'ın son hali

Gülen Gözler'in küçük Hasret'i Lale Ilgaz, yıllar önce kıvırcık saçları ve sevimli halleriyle hafızalara kazınmıştı. Oyunculuğu bırakarak gözlerden uzak bir yaşam süren Ilgaz'ın yıllar sonraki görünümü, görenleri geçmişe götürüyor.

Türk sinemasının unutulmaz yapımları arasında yer alan Gülen Gözler, aradan geçen yıllara rağmen izleyicilere aynı sıcaklığı ve neşeyi yaşatmaya devam ediyor. Kalabalık ve sevgi dolu ailesiyle gönüllerde taht kuran filmde, ailenin en küçük kızı Hasret de kıvırcık saçları, sevimli tavırları ve hazırcevaplığıyla izleyicilerin hafızasında özel bir yer edindi.

KIVIRCIK SAÇLARIYLA HAFIZALARA KAZINDI Ertem Eğilmez'in yönettiği 1977 yapımı filmde, Münir Özkul'un canlandırdığı Yaşar Usta ile Adile Naşit'in hayat verdiği Nezaket Hanım'ın beş kızlarıyla yaşadığı telaşlara ortak olmuştuk.

Şener Şen, Ayşen Gruda, Müjde Ar ve daha pek çok sevilen ismi bir araya getiren filmin küçük yıldızı ise Lale Ilgaz'dı. Ailenin en küçük kızı Hasret'i canlandıran Ilgaz, kıvırcık saçları, hazırcevaplığı ve sevimli tavırlarıyla izleyicilerin hafızasına kazındı.

OYUNCULUK KARİYERİ KISA SÜRDÜ Bir reklam filminde rol aldıktan sonra Gülen Gözler'in kadrosuna seçilen Ilgaz, Hasret karakteriyle büyük bir tanınırlık kazandı. Aynı yıl Kızını Dövmeyen Dizini Döver filminde de kısa bir rolle kamera karşısına geçti. Ancak oyunculuğa devam etmeyen Ilgaz, gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih etti. Biz onu yıllarca televizyon ekranlarında aynı çocuk haliyle izlerken, filmin küçük Hasret'i de kendi hayatına devam etti.

YILLAR SONRA ŞAŞIRTAN GÖRÜNTÜ Hafızalarımızda kıvırcık saçlı küçük bir kız olarak kalan Lale Ilgaz'ın yıllar sonraki görünümü merak konusu oldu. Daha önce basına yansıyan fotoğraflarıyla zaman zaman gündeme gelen Ilgaz, Gülen Gözler'in üzerinden geçen yılları bir kez daha hatırlattı.