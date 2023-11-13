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Haberler Galeri Mehtap Yılmaz'dan Seda Sayan hakkında şok sözler! Kendisine yapılanları anlattı: “İnşallah hakkım çıkar onlardan”

Mehtap Yılmaz'dan Seda Sayan hakkında şok sözler! Kendisine yapılanları anlattı: “İnşallah hakkım çıkar onlardan”

Popstar yarışmasıyla adını duyuran Mehtap Yılmaz, itiraflarıyla gündeme oturdu. Seren Serengil'in programına konuk olan Yılmaz, Seda Sayan hakkındaki ifşalarıyla şaşkına çevirdi. Kendisine yapılanları anlatan şarkıcı, "İnşallah Allah benim hakkımı çıkartır onlardan" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 13.11.2023 13:15 Güncelleme Tarihi: 13.11.2023 13:15
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Mehtap Yılmaz’dan Seda Sayan hakkında şok sözler! Kendisine yapılanları anlattı: “İnşallah hakkım çıkar onlardan”

Popstar yarışmasının unutulmaz isimlerinden şarkıcı Mehtap Yılmaz, katıldığı programda yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.

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Mehtap Yılmaz’dan Seda Sayan hakkında şok sözler! Kendisine yapılanları anlattı: “İnşallah hakkım çıkar onlardan”

Seren Serengil'e konuşan Mehtap, Seda Sayan hakkında söyledikleriyle herkesi şaşkına çevirirken 40 bin TL detayı dikkat çekti.

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Mehtap Yılmaz’dan Seda Sayan hakkında şok sözler! Kendisine yapılanları anlattı: “İnşallah hakkım çıkar onlardan”

Seren Serengil programına katılan eski yarışmacıya "Ben enteresan bir şey duydum; Seda Sayan program yapıyordu, o esnada da sana da başka kanallardan teklif geliyor tam Seda Sayan'ın karşı saati..." dedi.

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Mehtap Yılmaz’dan Seda Sayan hakkında şok sözler! Kendisine yapılanları anlattı: “İnşallah hakkım çıkar onlardan”

Bunun üzerine Mehtap, şunları anlattı: "Hem karşı saati hem de senin bilmediğin bir şey var tam yanındaki stüdyo ve onunkinden daha büyük...

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Mehtap Yılmaz’dan Seda Sayan hakkında şok sözler! Kendisine yapılanları anlattı: “İnşallah hakkım çıkar onlardan”

Ondan sonra ben nasıl mutluyum, okeylediğim anda imza atılacaktı. Stelyo abiyi aradım, ben bunu sizin yayına gelince konuşamadım...