13 Kasım 2023, Pazartesi
Mehtap Yılmaz'dan Seda Sayan hakkında şok sözler! Kendisine yapılanları anlattı: “İnşallah hakkım çıkar onlardan”
Popstar yarışmasıyla adını duyuran Mehtap Yılmaz, itiraflarıyla gündeme oturdu. Seren Serengil'in programına konuk olan Yılmaz, Seda Sayan hakkındaki ifşalarıyla şaşkına çevirdi. Kendisine yapılanları anlatan şarkıcı, "İnşallah Allah benim hakkımı çıkartır onlardan" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 13.11.2023 13:15 Güncelleme Tarihi: 13.11.2023 13:15
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