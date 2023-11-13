Safir dizisinin Feraye’si Özge Yağız’ın eski sevgilisi şaşırttı! Bakın kiminle aşk yaşamış

atv'nin sevilen dizisi Safir'de Feraye karakterine hayat veren Özge Yağız, oyunculuğuyla bir kez daha hayran bıraktı. Son yılların en popüler oyuncularından olan ve kariyerinde hızla yükselen Yağız, izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. Rol arkadaşı Burak Berkay Akgül ile aralarındaki uyumla izleyicileri ekran başına kilitleyen Yağız'ın eski sevgilisini gören şaştı kaldı. İşte Safir'in Feraye'si Özge Yağız'ın eski sevgilisi...