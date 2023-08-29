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Haberler Galeri Mehmet Dinçerler ile barıştığı iddia edilmişti! Hadise’den manidar paylaşım: Boş kalp...

Mehmet Dinçerler ile barıştığı iddia edilmişti! Hadise’den manidar paylaşım: Boş kalp...

Mehmet Dinçerler ile barıştığı iddiasıyla magazin gündemine gelen Hadise, bu kez sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti. Sık sık eski eşine göndermeler yapan popçu makyajsız pozuna manidar bir not düştü. Takipçilerinden "Bu taş Mehmet Dinçerler'e mi?" yorumları geldi.

Giriş Tarihi: 29.08.2023 14:33 Güncelleme Tarihi: 29.08.2023 14:33
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Mehmet Dinçerler ile barıştığı iddia edilmişti! Hadise’den manidar paylaşım: Boş kalp...

Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Hadise, 2022'nin nisan ayında Mehmet Dinçerler ile nikah masasına oturmuştu. Bir süre sonra evliliklerinde çatırdamalar olan çift, boşanma kararı almıştı.

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Mehmet Dinçerler ile barıştığı iddia edilmişti! Hadise’den manidar paylaşım: Boş kalp...

Ünlü çiftin saman alevi gibi olan 5 aylık evliliği, Beykoz Adliyesi'nde görülen davada tek celsede bitmişti.

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Mehmet Dinçerler ile barıştığı iddia edilmişti! Hadise’den manidar paylaşım: Boş kalp...

Geçtiğimiz günlerde ikilinin ilişkilerine bir şans daha vererek barıştıkları iddia edildi.

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Mehmet Dinçerler ile barıştığı iddia edilmişti! Hadise’den manidar paylaşım: Boş kalp...

Boşandıktan sonra bir araya gelmeyen ikilinin barışarak yeniden görüşmeye başladığı ve önceki akşam bir mekanda buluştukları ileri sürüldü.

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Mehmet Dinçerler ile barıştığı iddia edilmişti! Hadise’den manidar paylaşım: Boş kalp...

Hadise'nin cephesinden yapılan açıklamada "Hadise'nin Mehmet Dinçerler'le tekrar bir araya gelmesi asla mümkün değil. Söylentiler tamamen yalan" ifadelerine yer verildi.