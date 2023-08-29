Mehmet Dinçerler ile barıştığı iddia edilmişti! Hadise’den manidar paylaşım: Boş kalp...

Mehmet Dinçerler ile barıştığı iddiasıyla magazin gündemine gelen Hadise, bu kez sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti. Sık sık eski eşine göndermeler yapan popçu makyajsız pozuna manidar bir not düştü. Takipçilerinden "Bu taş Mehmet Dinçerler'e mi?" yorumları geldi.