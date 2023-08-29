Kısırlaştırma ameliyatı olduğunu söyleyen Rafet El Roman’dan tepkilere yanıt geldi: Erkekler sorumluluk üstlenmeli

Oğlu Edvan'ın doğumunun ardından kızlarının psikolojik olarak zor zamanlar geçirdiğini belirten şarkıcı, "Annem de beni bu konuda uyardı. Biz de aile toplantısı yaptık. Kızlarım, kardeşlerim ve annemle konuşarak, tıbbi olarak kendi tercihimle bunun önlemini aldım. Evlatlarım ve ailemin huzuru için bunu gönüllü olarak yaptım." demişti.