29 Ağustos 2023, Salı
Kısırlaştırma ameliyatı olduğunu söyleyen Rafet El Roman’dan tepkilere yanıt geldi: Erkekler sorumluluk üstlenmeli
Rafet El Roman, geçtiğimiz gün verdiği röportajında kısırlaştırma ameliyatı olduğunu açıklamıştı. "Kızlarım, kardeşlerim ve annemle konuşarak, tıbbi olarak kendi tercihimle bunun önlemini aldım" diyen şarkıcının açıklaması birçok kişi tarafından eleştirildi. Sosyal medya hesabından yeni bir açıklamada bulunan Roman, tepkilere cevap verdi.
Giriş Tarihi: 29.08.2023 15:07
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