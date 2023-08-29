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Haberler Galeri Kısırlaştırma ameliyatı olduğunu söyleyen Rafet El Roman’dan tepkilere yanıt geldi: Erkekler sorumluluk üstlenmeli

Kısırlaştırma ameliyatı olduğunu söyleyen Rafet El Roman’dan tepkilere yanıt geldi: Erkekler sorumluluk üstlenmeli

Rafet El Roman, geçtiğimiz gün verdiği röportajında kısırlaştırma ameliyatı olduğunu açıklamıştı. "Kızlarım, kardeşlerim ve annemle konuşarak, tıbbi olarak kendi tercihimle bunun önlemini aldım" diyen şarkıcının açıklaması birçok kişi tarafından eleştirildi. Sosyal medya hesabından yeni bir açıklamada bulunan Roman, tepkilere cevap verdi.

Giriş Tarihi: 29.08.2023 15:07
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Kısırlaştırma ameliyatı olduğunu söyleyen Rafet El Roman’dan tepkilere yanıt geldi: Erkekler sorumluluk üstlenmeli

Üç çocuk babası Rafet El Roman, verdiği röportajda 10 yıl önce kısırlaştırma ameliyatı olduğunu itiraf etmişti.

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Kısırlaştırma ameliyatı olduğunu söyleyen Rafet El Roman’dan tepkilere yanıt geldi: Erkekler sorumluluk üstlenmeli

Oğlu Edvan'ın doğumunun ardından kızlarının psikolojik olarak zor zamanlar geçirdiğini belirten şarkıcı, "Annem de beni bu konuda uyardı. Biz de aile toplantısı yaptık. Kızlarım, kardeşlerim ve annemle konuşarak, tıbbi olarak kendi tercihimle bunun önlemini aldım. Evlatlarım ve ailemin huzuru için bunu gönüllü olarak yaptım." demişti.

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Kısırlaştırma ameliyatı olduğunu söyleyen Rafet El Roman’dan tepkilere yanıt geldi: Erkekler sorumluluk üstlenmeli

Bu açıklaması sosyal medyada çok konuşulan ünlü şarkıcı gelen tepkilere şöyle cevap verdi:

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Kısırlaştırma ameliyatı olduğunu söyleyen Rafet El Roman’dan tepkilere yanıt geldi: Erkekler sorumluluk üstlenmeli

Bana 'bir daha çocuk istiyor musun?' diye soruldu. Ben de dürüstçe ve tüm samimiyetimle cevap verdim. Bizim hayatımızda hiçbir şey gizli saklı kalmaz eninde sonunda ortaya çıkar. İnsanların bunu benden duymalarını istedim.

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Kısırlaştırma ameliyatı olduğunu söyleyen Rafet El Roman’dan tepkilere yanıt geldi: Erkekler sorumluluk üstlenmeli

Röportajıma çok güldüm çünkü ne kediliğim kaldı ne tavşanlığım kaldı... Bazı müziksever de 'abi geçmiş olsun' yazdı. Herhalde olaya hakim değiller.