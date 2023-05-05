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Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan resmen boşanıyor! Ayrılık nedeni ortaya çıktı

Sanat dünyasının örnek gösterilen çiftlerinden olan Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan'dan kötü haber geldi. Geçtiğimiz günlerde gündeme gelen ayrılık iddialarının ardından çiftin boşanma davası açtığı öğrenildi. Mayıs sonunda görülecek dava ile boşanacak olan Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ'un boşanma nedeni ortaya çıktı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 05.05.2023 10:11 Güncelleme Tarihi: 05.05.2023 10:14
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Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan resmen boşanıyor! Ayrılık nedeni ortaya çıktı

Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ resmen boşanıyor! Geçtiğimiz günlerde gündeme gelen boşanma haberinin ardından Onan yaptığı açıklamada "Mehmet son derece saygın bir mücadele sürecinde, üstelik seçime sadece 15 gün kalmışken; hakkımızda çıkan habere yönelik cevap vermek zorunda olmak son derece üzücü" demişti.

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Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan resmen boşanıyor! Ayrılık nedeni ortaya çıktı

O AÇIKLAMADAN ÖNCE MAHKEMEYE BAŞVURDU

Ancak Onan'ın bu mesajı atmadan günler önce yani 28 Şubat tarihinde mahkemeye başvurarak eşine boşanma davası açtığı ortaya çıktı.

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Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan resmen boşanıyor! Ayrılık nedeni ortaya çıktı

BOŞANMA NEDENİ…

Beykoz 1. Aile Mahkemesi'nde görülecek davanın psikolojik şiddet gerekçesiyle açıldığı öğrenildi.

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Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan resmen boşanıyor! Ayrılık nedeni ortaya çıktı

"İLİŞKİMİZ BİR YORGUNLUKTAN GEÇİYOR"

Onan şunları söyledi: "Daha depremin yaralarını saramamışken, ülkece acılı ve zor günlerden geçerken, Mehmet son derece saygın bir mücadele sürecinde üstelik seçime sadece 15 gün kalmışken; hakkımızda çıkan habere yönelik cevap vermek zorunda olmak son derece üzücü! 30 yıla yakın zamandır sevdiğim adamın; değil 'psikolojik şiddet' , her daim yanımda olan ve beni destekleyen kişiliği bu türden dedikodulara malzeme olmayı asla haketmez. Zamanla her ilişkinin yaşadığı/yaşayabileceği bir yorgunluktan geçiyor olmak; asla birbirimize olan sevgimizi, saygımızı ve ailemizin durduğu yeri değiştirmez" ifadelerini kullandı.

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Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan resmen boşanıyor! Ayrılık nedeni ortaya çıktı

Arzum Onan'ın yaptığı açıklamanın Mehmet ardından Aslantuğ da şu mesajı paylaşmıştı: "Erkeksiniz ya da kadın; elinizi tutan da kadın ya da erkek, hiç fark etmez. Dönüp iyice bir daha bakın. Ya aşılar değer ya da değer aşındırır! Hayatımıza kattığın her şey için minnettarım!