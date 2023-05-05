05 Mayıs 2023, Cuma
Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan resmen boşanıyor! Ayrılık nedeni ortaya çıktı
Sanat dünyasının örnek gösterilen çiftlerinden olan Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan'dan kötü haber geldi. Geçtiğimiz günlerde gündeme gelen ayrılık iddialarının ardından çiftin boşanma davası açtığı öğrenildi. Mayıs sonunda görülecek dava ile boşanacak olan Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ'un boşanma nedeni ortaya çıktı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 05.05.2023 10:11 Güncelleme Tarihi: 05.05.2023 10:14
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