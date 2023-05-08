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Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan ayrılında şok iddia! Ekonomik sıkıntı ayrılık getirdi

1996 yılında nikah masasına oturan Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan sanat dünyasının örnek gösterilen çiftlerinden oldu. Geçtiğimiz günlerde gündeme gelen boşanma iddialarını yalanlayan çift üzerinden çok geçmeden çıkan haberleri doğruladı. 27 yıllık evliliklerini neden bitirdikleri merak edilen Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ'un neden boşandığı ortaya çıktı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 08.05.2023 11:24 Güncelleme Tarihi: 08.05.2023 11:24
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Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan ayrılında şok iddia! Ekonomik sıkıntı ayrılık getirdi

Geçtiğimiz günlerde çiftin, kapalı kapılar ardında sorunlar yaşadığı, Arzum Onan'ın Mehmet Aslantuğ'dan aylardır boşanmaya çalıştığını, hatta evleri ayırdığı iddia edilmişti. Hatta her şeyi içine atmaktan rahatsızlanan Arzum Onan'ın hastalanma noktasına geldiği ve sesinin kısıldığı iddialar arasındaydı.

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Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan ayrılında şok iddia! Ekonomik sıkıntı ayrılık getirdi

Tüm bu iddiaların ardından Arzum Onan'dan bir paylaşım gelmiş, Mehmet Aslantuğ'da altına yorum yapmıştı. Onan şunları söylemişti:

"Daha depremin yaralarını saramamışken, ülkece acılı ve zor günlerden geçerken, Mehmet son derece saygın bir mücadele sürecinde üstelik seçime sadece 15 gün kalmışken; hakkımızda çıkan habere yönelik cevap vermek zorunda olmak son derece üzücü! 30 yıla yakın zamandır sevdiğim adamın; değil 'psikolojik şiddet' , her daim yanımda olan ve beni destekleyen kişiliği bu türden dedikodulara malzeme olmayı asla haketmez. Zamanla her ilişkinin yaşadığı/yaşayabileceği bir yorgunluktan geçiyor olmak; asla birbirimize olan sevgimizi, saygımızı ve ailemizin durduğu yeri değiştirmez"

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Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan ayrılında şok iddia! Ekonomik sıkıntı ayrılık getirdi

"BOŞANMAK İSTEYEN MEHMET"

Daha önce yaptıkları açıklama evliliklerinde sorun yaşadıklarını doğrulayan Onan, ardından yeni bir paylaşım yaparak ayrılık iddialarını doğruladı. Onan, Instagram hesabından eşiyle fotoğrafını yayınlayarak 29 Mayıs'ta boşanacaklarını duyurdu. Onan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

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Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan ayrılında şok iddia! Ekonomik sıkıntı ayrılık getirdi

Zaman içinde gelinen aşamada, boşanmayı talep eden Mehmet oldu. Dava sürecini benim başlatmamın da daha seviyeli bir yaklaşım olacağına karar verdik.

Daha önce de paylaştığım üzere; zamanla her ilişkinin yaşadığı/yaşayabileceği bir yorgunluktan geçiyor olmak; birbirimize olan sevgimizi, saygımızı, ailemizin durduğu yeri değiştirmeyecek!

Sevgiyle, sükunetle...

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Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan ayrılında şok iddia! Ekonomik sıkıntı ayrılık getirdi

Boşanma iddialarını doğrulamalarının ardından çiftin neden boşandığı merak konusu. Konu hakkında Söylemezsem Olmaz programında Pınar Eliçe flaş bir iddia ortaya attı ve şu ifadeleri kullandı: