08 Mayıs 2023, Pazartesi
Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan ayrılında şok iddia! Ekonomik sıkıntı ayrılık getirdi
1996 yılında nikah masasına oturan Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan sanat dünyasının örnek gösterilen çiftlerinden oldu. Geçtiğimiz günlerde gündeme gelen boşanma iddialarını yalanlayan çift üzerinden çok geçmeden çıkan haberleri doğruladı. 27 yıllık evliliklerini neden bitirdikleri merak edilen Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ'un neden boşandığı ortaya çıktı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 08.05.2023 11:24 Güncelleme Tarihi: 08.05.2023 11:24
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