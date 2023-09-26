Mehmet Ali Erbil’in müstakbel eşi canlı yayında aşkını haykırdı! "30 yaşında bir adamın veremediklerini veriyor"

Mehmet Ali Erbil'in kendisinden 42 yaş küçük Gülseren Ceylan'la evleneceği iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Çıkan haberler Erbil'in müstakbel eşi tarafından doğrulandı. Katıldığı canlı yayında aşkını haykıran ve "Bana 30 yaşında bir adamın veremediği birçok şeyi veriyor" diyen Ceylan, şovmenden çocuk sahibi olmayı da istediğini dile getirdi. İşte detaylar...