26 Eylül 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Mehmet Ali Erbil’in müstakbel eşi canlı yayında aşkını haykırdı! "30 yaşında bir adamın veremediklerini veriyor"

Mehmet Ali Erbil’in müstakbel eşi canlı yayında aşkını haykırdı! "30 yaşında bir adamın veremediklerini veriyor"

Mehmet Ali Erbil'in kendisinden 42 yaş küçük Gülseren Ceylan'la evleneceği iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Çıkan haberler Erbil'in müstakbel eşi tarafından doğrulandı. Katıldığı canlı yayında aşkını haykıran ve "Bana 30 yaşında bir adamın veremediği birçok şeyi veriyor" diyen Ceylan, şovmenden çocuk sahibi olmayı da istediğini dile getirdi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 26.09.2023 09:49
  • 1
  • 13
Mehmet Ali Erbil’in müstakbel eşi canlı yayında aşkını haykırdı! 30 yaşında bir adamın veremediklerini veriyor

Çapkınlıklarıyla ünlü olan her dönem aşk hayatıyla adından söz ettiren şovmen Mehmet Ali Erbil'in bu defa gönlünü kendisinden 42 yaş küçük Gülseren Ceylan'a kaptırdı. Mehmet Ali Erbil ile aynı evi paylaşmaya başladığı genç sevgilisi canlı yayında aşklarını haykırdı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 13
Mehmet Ali Erbil’in müstakbel eşi canlı yayında aşkını haykırdı! 30 yaşında bir adamın veremediklerini veriyor

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, 66 yaşında 6. kez nikah masasına mı otuyor? Magazin gündemi bu evlilik haberi ile çalkalanırken Erbil'in müstakbel eşi Gülseren Ceylan katıldığı canlı yayında dikkat çeken itiraflarda bulundu.

  • 3
  • 13
Mehmet Ali Erbil’in müstakbel eşi canlı yayında aşkını haykırdı! 30 yaşında bir adamın veremediklerini veriyor

Mehmet Ali Erbil'in yanına taşındığını açıklayan Gülseren Ceylan "Bana 30 yaşında bir adamın veremediği birçok şeyi veriyor" dediği şovmenden çocuk sahibi olmayı da istediğini dile getirdi. İşte Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil ile yaşıt olan genç aşkı Gülseren Ceylan'ın dikkat çeken aşk itirafları...

  • 4
  • 13
Mehmet Ali Erbil’in müstakbel eşi canlı yayında aşkını haykırdı! 30 yaşında bir adamın veremediklerini veriyor

Şovmen Mehmet Ali Erbil, geçen aylarda katıldığı bir programda '66 yaşında bir adam olarak ben 20 yaşındaki bir kızla beraber olurum ve hakkını da veririm' açıklamasını yapmıştı..

  • 5
  • 13
Mehmet Ali Erbil’in müstakbel eşi canlı yayında aşkını haykırdı! 30 yaşında bir adamın veremediklerini veriyor

Daha önce 5 kez evlenen şovmen yakın bir zamanda altıncı evliliğini yapmaya hazırlanıyor. Yaklaşık 5 ay önce Almanya'da yaşayan Gülseren Ceylan isimli genç kızla Instagram'dan tanışan Erbil, genç kıza aşık oldu.