29 Kasım 2021, Pazartesi
Mehmet Ali Erbil'i ifşa eden Ece Ronay yeniden mahkemeye koştu
Fenomen ve şarkıcı Ece Ronay, klibinde rol alan Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı taciz mesajlarını ifşa ederek magazin gündemine oturmuştu. Bir anda Türkiye'nin en çok konuştuğu isimlerden biri haline gelen Ronay yeniden mahkemenin yolunu tuttu. Sosyal medyada ve TV'de yayınlanan videolarını sarhoşken yayınladığını belirtip bu görüntülerin kaldırılmasını talep etti.
Giriş Tarihi: 29.11.2021 09:10
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