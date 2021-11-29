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Haberler Galeri Mehmet Ali Erbil'i ifşa eden Ece Ronay yeniden mahkemeye koştu

Mehmet Ali Erbil'i ifşa eden Ece Ronay yeniden mahkemeye koştu

Fenomen ve şarkıcı Ece Ronay, klibinde rol alan Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı taciz mesajlarını ifşa ederek magazin gündemine oturmuştu. Bir anda Türkiye'nin en çok konuştuğu isimlerden biri haline gelen Ronay yeniden mahkemenin yolunu tuttu. Sosyal medyada ve TV'de yayınlanan videolarını sarhoşken yayınladığını belirtip bu görüntülerin kaldırılmasını talep etti.

Giriş Tarihi: 29.11.2021 09:10
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Mehmet Ali Erbil’i ifşa eden Ece Ronay yeniden mahkemeye koştu

Şarkıcı ve sosyal medya fenomeni Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'in kendisini taciz ettiğini belirterek aralarında geçen mesajlaşmaları ifşa etmişti.

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Mehmet Ali Erbil’i ifşa eden Ece Ronay yeniden mahkemeye koştu

Ronay, geçtiğimiz günlerde İstanbul Adliyesi'ne giderek sosyal medyada ve TV'de yayınlanan videolarını sarhoşken yayınladığını belirtip bu görüntülerin kaldırılmasını talep etti.

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Mehmet Ali Erbil’i ifşa eden Ece Ronay yeniden mahkemeye koştu

Ronay erişim engeli istediği videoların toplum ahlakı açısından uygun olmadığını belirtti. Dilekçeyi inceleyen Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, bu talebi reddetti.

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Mehmet Ali Erbil’i ifşa eden Ece Ronay yeniden mahkemeye koştu

Ece Ronay dilekçesinde "7-8 yıl önce alkollüyken bilinçsiz bir şekilde yayınladığım videolardan pişmanlık duyuyorum.

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Mehmet Ali Erbil’i ifşa eden Ece Ronay yeniden mahkemeye koştu

Mehmet Ali Erbil de bu videolar üzerinden beni tehdit etmişti" dedi.