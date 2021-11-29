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Alparslan Büyük Selçuklu’nun Akça Hatun’u Fahriye Evcen bornozlu paylaşımıyla olay oldu!

Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde Barış Arduç ile başrolü paylaşan Fahriye Evcen, uzun bir aranın ardından ekrana döndü. Dizide kurtlarla iletişime geçmek için 'uluduğu' sahneyle gündeme oturan Evcen, son fotoğrafıyla olay oldu. Burak Özçivit'le evliliğiyle de adından söz ettiren güzel oyuncu, paylaşımlarını bir yenisini daha ekledi. Bornozuyla poz veren Fahriye Evcen'e beğeni yağdı. İşte, Uyanış Büyük Selçuklu'nun Akça Hatun'u Fahriye Evcen'in bornozlu paylaşımı...

Giriş Tarihi: 29.11.2021 10:14 Güncelleme Tarihi: 29.11.2021 10:14
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Alparslan Büyük Selçuklu’nun Akça Hatun’u Fahriye Evcen bornozlu paylaşımıyla olay oldu!

Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde canlandırdığı Akça Hatun karakteriyle izleyici karşısına çıkan Fahriye Evcen, ekranların en çok konuşulan isimlerinden oldu.

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Alparslan Büyük Selçuklu’nun Akça Hatun’u Fahriye Evcen bornozlu paylaşımıyla olay oldu!

Burak Özçivit'le evliliğiyle de magazin gündeminden düşmeyen Fahriye Evcen sosyal medyanın da en çok konuşulan isimleri arasında yer aldı.

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Alparslan Büyük Selçuklu’nun Akça Hatun’u Fahriye Evcen bornozlu paylaşımıyla olay oldu!

Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Evcen'in bornozlu pozuna beğeni yağdı.

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Alparslan Büyük Selçuklu’nun Akça Hatun’u Fahriye Evcen bornozlu paylaşımıyla olay oldu!

İşte, Uyanış Büyük Selçuklu'nun Akça Hatun'u Fahriye Evcen'in bornozlu paylaşımı...

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Alparslan Büyük Selçuklu’nun Akça Hatun’u Fahriye Evcen bornozlu paylaşımıyla olay oldu!

Oyunculuğu kadar güzelliğiyle de ekranların en sevilen isimlerinden olan Fahriye Evcen'in yıllar önceki hali ise görenleri şaşkına çevirdi. İşte Evcen'in inanılmaz değişimi…