Alparslan Büyük Selçuklu’nun Akça Hatun’u Fahriye Evcen bornozlu paylaşımıyla olay oldu!

Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde Barış Arduç ile başrolü paylaşan Fahriye Evcen, uzun bir aranın ardından ekrana döndü. Dizide kurtlarla iletişime geçmek için 'uluduğu' sahneyle gündeme oturan Evcen, son fotoğrafıyla olay oldu. Burak Özçivit'le evliliğiyle de adından söz ettiren güzel oyuncu, paylaşımlarını bir yenisini daha ekledi. Bornozuyla poz veren Fahriye Evcen'e beğeni yağdı. İşte, Uyanış Büyük Selçuklu'nun Akça Hatun'u Fahriye Evcen'in bornozlu paylaşımı...