23 Haziran 2021, Çarşamba
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Mehmet Ali Erbil’den yeni Seda Sayan açıklaması: "Bizi tahrik ettiler"
Mehmet Ali Erbil-Seda Sayan kavgası gündeme oturmuş, birbirleri hakkındaki yazdıkları tepkilere neden olmuştu. Erbil'in "Geçmişi kirli" sözlerinin ardından Sayan'dan tecavüz suçlaması gelmiş, ikili çok geçmeden birbirinden özür dilemişti. Konuyla ilgili yeni bir açıklamada bulunan Mehmet Ali Erbil, kavganın perde arkasını anlattı...
Giriş Tarihi: 23.06.2021 16:15 Güncelleme Tarihi: 23.06.2021 16:16
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