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Mehmet Ali Erbil’den yeni Seda Sayan açıklaması: "Bizi tahrik ettiler"

Mehmet Ali Erbil-Seda Sayan kavgası gündeme oturmuş, birbirleri hakkındaki yazdıkları tepkilere neden olmuştu. Erbil'in "Geçmişi kirli" sözlerinin ardından Sayan'dan tecavüz suçlaması gelmiş, ikili çok geçmeden birbirinden özür dilemişti. Konuyla ilgili yeni bir açıklamada bulunan Mehmet Ali Erbil, kavganın perde arkasını anlattı...

Giriş Tarihi: 23.06.2021 16:15 Güncelleme Tarihi: 23.06.2021 16:16
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Mehmet Ali Erbil’den yeni Seda Sayan açıklaması: Bizi tahrik ettiler

Mehmet Ali Erbil Tolga Yüce'nin, "Geçmişi biraz daha temiz olsaydı iftar programı da sunardı. Helal olsun televizyonlar reyting alamayan bu kadını hâlâ çalıştırıyorlar" sözünü Instagram'da paylaşmasıyla başlayan kavga, peş peşe açıklamaları beraberinde getirdi.

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Mehmet Ali Erbil’den yeni Seda Sayan açıklaması: Bizi tahrik ettiler

Erbil'in bu paylaşımının ardından Seda Sayan'dan çok sert yanıt geldi.

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Mehmet Ali Erbil’den yeni Seda Sayan açıklaması: Bizi tahrik ettiler

Sayan, "Ünlü şovmenin evdeki hizmetlisine tecavüz ettiğini belirten Seda Sayan "Tuğba ile evliyken evdeki hizmetli kıza tecavüz ettiğinde sessiz kaldığım için geçmişimin kirli olduğu doğrudur. Dahası var bence işine bak ruhunu arındır" yazdı.

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Mehmet Ali Erbil’den yeni Seda Sayan açıklaması: Bizi tahrik ettiler

GERİ ADIM ATTI

Seda Sayan bu paylaşımı kendi de paylaştı ardından ise şoke eden iddiasıyla ilgili geri adım attı.

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Mehmet Ali Erbil’den yeni Seda Sayan açıklaması: Bizi tahrik ettiler

Seda Sayan açıklamasında şunları söyledi: "Şahsıma yapılan ağır hakaretlerden sonra öfkeyle ayrılık sebebi olan aldatmayı tecavüz diye yanlış dile getirdim. İftira değil yanlış açıklama oldu."