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Mesut Özil’den Amine Gülşe’nin annesine 12 milyon TL’lik jest

Bu yıl Arsenal'den Fenerbahçe'ye transfer olan Mesut Özil, aile yaşantısıyla da dikkat çekti. Eşi Amine Gülşe'ye yaptığı pahalı jestlerle adından söz ettiren Özil, bu kez kayınvalidesi için kesenin ağzını açtı. Kayınvalidesi Gülter Gülşe'nin rahat etmesi için yeni bir ev satın alan Özil'in 12 milyon TL ödediği öğrenildi.

Giriş Tarihi: 23.06.2021 14:52 Güncelleme Tarihi: 23.06.2021 14:52
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Mesut Özil’den Amine Gülşe’nin annesine 12 milyon TL’lik jest

Fenerbahçe'nin, İngiliz Arsenal takımından transfer ettiği yıldız futbolcu Mesut Özil, kayınvalidesi daha rahat etsin diye kesenin ağzını açtı.

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Mesut Özil’den Amine Gülşe’nin annesine 12 milyon TL’lik jest

12 MİLYON TL'YE EV ALDI

Özil, eşinin isteği üzerine kayınvalidesini de kendi yakınına taşıdı. Başarılı futbolcu, eşi Amine Gülşe'nin isteği üzerine kayınvalidesi Gülter Gülşe'ye ünlü isimlerin oturduğu yaklaşık 12 milyon TL değerinde bir villa satın aldı.

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Mesut Özil’den Amine Gülşe’nin annesine 12 milyon TL’lik jest

Özil'in, İngiltere'de oynarken hayatını birleştirdiği 2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe'nin ailesiyle arasının çok iyi olduğu biliniyor.

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Mesut Özil’den Amine Gülşe’nin annesine 12 milyon TL’lik jest

Çıkan haberler sonrası Gülter Gülşe gündeme otururken Amine Gülşe'nin annesiyle benzerliği şoke etti. İşte Amine Gülşe'nin annesi ve ünlü isimlerin anneleri…

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Mesut Özil’den Amine Gülşe’nin annesine 12 milyon TL’lik jest

Amine Gülşe ve annesi Gülter Gülşe