23 Haziran 2021, Çarşamba
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Mesut Özil’den Amine Gülşe’nin annesine 12 milyon TL’lik jest
Bu yıl Arsenal'den Fenerbahçe'ye transfer olan Mesut Özil, aile yaşantısıyla da dikkat çekti. Eşi Amine Gülşe'ye yaptığı pahalı jestlerle adından söz ettiren Özil, bu kez kayınvalidesi için kesenin ağzını açtı. Kayınvalidesi Gülter Gülşe'nin rahat etmesi için yeni bir ev satın alan Özil'in 12 milyon TL ödediği öğrenildi.
Giriş Tarihi: 23.06.2021 14:52 Güncelleme Tarihi: 23.06.2021 14:52
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