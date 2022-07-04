04 Temmuz 2022, Pazartesi
Mehmet Ali Erbil'den 6. evliliğe yeşil ışık! 'Yaşa bakmam'
Evinde geçirdiği kaza sonrası ölümden dönen Mehmet Ali Erbil, yavaş yavaş sağlığına kavuştu. Geçtiğimiz gün Yeniköy'de yer alan bir mekanda gizemli kız arkadaşıyla görüntülenen ünlü şovmen ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtladı. Daha önce 5 kez evlenen Erbil, yeniden nikah masasına oturmaya yeşil ışık yaktı.
Giriş Tarihi: 04.07.2022 10:00 Güncelleme Tarihi: 04.07.2022 10:43
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