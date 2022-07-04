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Haberler Galeri Emine Ün'e büyük şok! Eski eşi Tolga Karakaş ile kız kardeşinin mesajları ifşa oldu

Emine Ün'e büyük şok! Eski eşi Tolga Karakaş ile kız kardeşinin mesajları ifşa oldu

Emine Ün'ün kız kardeşiyle aldatıldığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Ortaya çıkan mesajlar herkesi şaşkına çevirdi. Emre Kınay'la ayrılığının ardından Tolga Karakaş ile nikah masasına oturan Ün, Nisan 2021'de bu evliliğini sonlandırmıştı. İkilinin ayrılığı sonrası şaşkına çeviren bir iddia gündeme geldi. Tolga Karakaş'ın güzel oyuncuyu kardeşi Mine Ün ile aldattığı ileri sürüldü. Taraflar sessizliğini korurken son olarak Mine Ün ile iş insanının mesajları da ifşa oldu.

Giriş Tarihi: 04.07.2022 11:43 Güncelleme Tarihi: 04.07.2022 11:44
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Emine Ün’e büyük şok! Eski eşi Tolga Karakaş ile kız kardeşinin mesajları ifşa oldu

Oyuncu Emine Ün, iş insanı Tolga Karakaş ile 9 yıllık evliliğini geçen yıl sonlandırdı. İkilinin boşandıktan sonra evlilikleri hakkında şoke eden iddialar ortaya atıldı.

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Emine Ün’e büyük şok! Eski eşi Tolga Karakaş ile kız kardeşinin mesajları ifşa oldu

İş insanı Tolga Karakaş'ın, Emine Ün'ü evliyken kardeşi Mine Ün ile aldattığı ileri sürüldü.

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Emine Ün’e büyük şok! Eski eşi Tolga Karakaş ile kız kardeşinin mesajları ifşa oldu

Takvim'in iddiasına göre; iş ortaklığıyla başlayan ilişki aşka döndü ve Ün kardeşler aralarındaki bağları kopardı.

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Emine Ün’e büyük şok! Eski eşi Tolga Karakaş ile kız kardeşinin mesajları ifşa oldu

Medyaya yansıyan haberler sonrasında Emine Ün ve Tolga Karakaş cephesinden açıklamalar geldi.

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Emine Ün’e büyük şok! Eski eşi Tolga Karakaş ile kız kardeşinin mesajları ifşa oldu

SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Emine Ün'ün avukatı tarafından yapılan açıklamada, Tolga Karakaş ile anlaşmalı olarak boşandıkları ve kardeşi Mine Ün ile ede küs oldukarı belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: