Emine Ün'e büyük şok! Eski eşi Tolga Karakaş ile kız kardeşinin mesajları ifşa oldu

Emine Ün'ün kız kardeşiyle aldatıldığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Ortaya çıkan mesajlar herkesi şaşkına çevirdi. Emre Kınay'la ayrılığının ardından Tolga Karakaş ile nikah masasına oturan Ün, Nisan 2021'de bu evliliğini sonlandırmıştı. İkilinin ayrılığı sonrası şaşkına çeviren bir iddia gündeme geldi. Tolga Karakaş'ın güzel oyuncuyu kardeşi Mine Ün ile aldattığı ileri sürüldü. Taraflar sessizliğini korurken son olarak Mine Ün ile iş insanının mesajları da ifşa oldu.