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Mehmet Ali Erbil yeniden hastaneye kaldırılmıştı! Kardeşi son durumunu açıkladı
Mehmet Ali Erbil, uzun süren tedavisinin ardından geçtiğimiz günlerde yeniden hastaneye kaldırılmıştı. Son durumu merak edilen ünlü komedyenin sağlık durumu hakkında doktor kardeşi Yeşim Erbil'den açıklama geldi. Erbil'in yoğun bakımdan çıktığını söyleyen kardeşi, "Rehabilitasyon tedavileri devam ediyor. Yoğun bakımdan çıktı ancak hastaneden ne zaman taburcu olacağı bilinmiyor" dedi.
Giriş Tarihi: 28.11.2019 16:46 Güncelleme Tarihi: 28.11.2019 16:47
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