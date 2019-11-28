28 Kasım 2019, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Mehmet Ali Erbil yeniden hastaneye kaldırılmıştı! Kardeşi son durumunu açıkladı

Mehmet Ali Erbil, uzun süren tedavisinin ardından geçtiğimiz günlerde yeniden hastaneye kaldırılmıştı. Son durumu merak edilen ünlü komedyenin sağlık durumu hakkında doktor kardeşi Yeşim Erbil'den açıklama geldi. Erbil'in yoğun bakımdan çıktığını söyleyen kardeşi, "Rehabilitasyon tedavileri devam ediyor. Yoğun bakımdan çıktı ancak hastaneden ne zaman taburcu olacağı bilinmiyor" dedi.

Giriş Tarihi: 28.11.2019 16:46 Güncelleme Tarihi: 28.11.2019 16:47
  • 1
  • 9
Mehmet Ali Erbil yeniden hastaneye kaldırılmıştı! Kardeşi son durumunu açıkladı

Yıllardır mücadele ettiği kaçış sendromu rahatsızlığıyla aylarca yoğun bakımda yatan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz günlerde yeniden hastaneye kaldırıldı.

  • 2
  • 9
Mehmet Ali Erbil yeniden hastaneye kaldırılmıştı! Kardeşi son durumunu açıkladı

Erbil'in kardeşi Prof. Dr. Yeşim Erbil ise yoğun bakımdan normal odaya çıkarılan Erbil'in sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

  • 3
  • 9
Mehmet Ali Erbil yeniden hastaneye kaldırılmıştı! Kardeşi son durumunu açıkladı

"FİZİK TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR"

Sözcü'ye konuşan Yeşim Erbil, Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu hakkında şunları söyledi:

  • 4
  • 9
Mehmet Ali Erbil yeniden hastaneye kaldırılmıştı! Kardeşi son durumunu açıkladı

"Ağabeyimin fizik tedavisi devam ediyor. Diğer rehabilitasyon tedavilerinin yapılması adına hastanedeki odasına alındı. Yoğun bakımdan çıkmış olmasına rağmen hastaneden ne zaman taburcu olacağı konusunda şimdilik bir şey söyleyemem.

  • 5
  • 9
Mehmet Ali Erbil yeniden hastaneye kaldırılmıştı! Kardeşi son durumunu açıkladı

Sezin de babasına yakın olabilmek adına doğumu onun yattığı hastanede yapacak. Sezin böylelikle torunu ile dedesini bir araya getirebilecek."