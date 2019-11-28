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Gülşen'den Edis'e ilginç doğum günü kutlaması: ‘Kıymetli bebelağım'

Ünlü şarkıcı Gülşen, Edis'in doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı ilginç paylaşımla kutladı. Son günlerde yaşadığı tarz değişimiyle adından söz ettiren ve bambaşka bir görünüme büründü. Yeni yaşında sosyal medyadan birçok kutlama mesajı alan Edis'e en ilginç kutlama ise yakın arkadaşı Gülşen'den geldi. Güzel popçu Instagram hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri çekti.

Giriş Tarihi: 28.11.2019 16:24 Güncelleme Tarihi: 28.11.2019 16:28
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Gülşen'den Edis'e ilginç doğum günü kutlaması: ‘Kıymetli bebelağım'

Ünlü şarkıcı ve söz yazarı Edis, bugün yeni yaşını kutlarken ünlü şarkıcıya en dikkat çeken mesaj Gülşen'den geldi.

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Gülşen'den Edis'e ilginç doğum günü kutlaması: ‘Kıymetli bebelağım'

Güzel popçunun paylaşımına not düştüğü sözler dikkat çekti.

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Gülşen'den Edis'e ilginç doğum günü kutlaması: ‘Kıymetli bebelağım'

'KIYMETLİ BEBELAĞIM'

Gülşen, Edis'le fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak "İyi ki doğmuşsun benim canım. Dostum, yoldaşım, arkadaşım, kıymetli bebelağım. Her yeni yaşında, her halinle parlamaya devam" notunu düştü. 43 yaşındaki popçunun bu paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni geldi.

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Gülşen'den Edis'e ilginç doğum günü kutlaması: ‘Kıymetli bebelağım'

Peki Edis Görgülü kaç yaşına girdi? İşte Edis ve birçok ünlü ismin yaşı…

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Gülşen'den Edis'e ilginç doğum günü kutlaması: ‘Kıymetli bebelağım'

EDİS GÖRGÜLÜ

28 Kasım 1990