Gülşen'den Edis'e ilginç doğum günü kutlaması: ‘Kıymetli bebelağım'

Ünlü şarkıcı Gülşen, Edis'in doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı ilginç paylaşımla kutladı. Son günlerde yaşadığı tarz değişimiyle adından söz ettiren ve bambaşka bir görünüme büründü. Yeni yaşında sosyal medyadan birçok kutlama mesajı alan Edis'e en ilginç kutlama ise yakın arkadaşı Gülşen'den geldi. Güzel popçu Instagram hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri çekti.