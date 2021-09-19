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Mehmet Ali Erbil ve Seda Sayan barıştı! Sahneden övgü yağdırdı

Evinde geçirdiği kaza sonucu uzun süre sağlık sorunlarıyla mücadele eden Mehmet Ali Erbil, sağlığına kavuştu. İyileşmesinin ardından ilk kez Belarus'ta izleyici karşısına çıkan Erbil, Seda Sayan'ın sahnesine konuk oldu. Sosyal medya üzerinden yaşadıkları tartışma sonrası ilk kez bir araya gelen ikili, arasındaki buzları eritti. Erbil, eski dostuna övgüler yağdırdı.

Giriş Tarihi: 19.09.2021 10:31
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Mehmet Ali Erbil ve Seda Sayan barıştı! Sahneden övgü yağdırdı

Yaşadığı ciddi sağlık problemleri nedeniyle uzunca bir süredir tedavi gören ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, eski günlerine geri döndü. Sağlık problemlerini atlatan Erbil, birkaç ay önce yaptığı açıklamalar nedeniyle Seda Sayan ile bozulmuştu. Ancak eski iki dost, arasını düzeltti.

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Mehmet Ali Erbil ve Seda Sayan barıştı! Sahneden övgü yağdırdı

DANSI KONSERE DAMGA VURDU

Kuruçeşme'de konser veren Seda Sayan, hayranlarının beğenisini kazandı. Ünlü şarkıcı konser sırasında danslarıyla da magazin gündemine bomba gibi düştü. Seda Sayan'ın dansı sosyal medyada da yankı buldu.

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Mehmet Ali Erbil ve Seda Sayan barıştı! Sahneden övgü yağdırdı

ERBİL'İ SAHNEYE DAVET ETTİ

Konser sırasında Seda Sayan, kendisini izlemeye gelen ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'i de sahneye davet etti. Sahneye çıkan Erbil, Sayan'a övgü dolu sözler sarf etti.

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Mehmet Ali Erbil ve Seda Sayan barıştı! Sahneden övgü yağdırdı

SAHNEDE BARIŞTILAR

İkili buzların eridiğini herkese gösterdi. Ünlü şarkıcı, şovmene "Seni seviyorum" derken, ünlü şovmen ise "Her yeri pespembedir. Pembe mutlum benim" ifadelerini kullandı. Gecede ayrıca Seda Sayan'ın dansı da sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

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Mehmet Ali Erbil ve Seda Sayan barıştı! Sahneden övgü yağdırdı

ARALARI BOZULMUŞTU

Bir süredir ciddi sağlık problemleri yaşayan Mehmet Ali Erbil, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile eski dostu Seda Sayan için, "Geçmişi temiz olsa iftar programı da sunardı. Televizyonlar reyting alamayan bu kadını hala çalıştırıyor" demişti.