19 Eylül 2021, Pazar
Mehmet Ali Erbil ve Seda Sayan barıştı! Sahneden övgü yağdırdı
Evinde geçirdiği kaza sonucu uzun süre sağlık sorunlarıyla mücadele eden Mehmet Ali Erbil, sağlığına kavuştu. İyileşmesinin ardından ilk kez Belarus'ta izleyici karşısına çıkan Erbil, Seda Sayan'ın sahnesine konuk oldu. Sosyal medya üzerinden yaşadıkları tartışma sonrası ilk kez bir araya gelen ikili, arasındaki buzları eritti. Erbil, eski dostuna övgüler yağdırdı.
Giriş Tarihi: 19.09.2021 10:31
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