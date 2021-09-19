Mehmet Ali Erbil ve Seda Sayan barıştı! Sahneden övgü yağdırdı

SAHNEDE BARIŞTILAR

İkili buzların eridiğini herkese gösterdi. Ünlü şarkıcı, şovmene "Seni seviyorum" derken, ünlü şovmen ise "Her yeri pespembedir. Pembe mutlum benim" ifadelerini kullandı. Gecede ayrıca Seda Sayan'ın dansı da sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yer aldı.