Kırımız Oda’nın Rezzan’ı Nihal Yalçın olay oldu! O gerçek herkesi şaşırttı

Kırmızı Oda dizisinin yeni sezonuna Rezzan karakteriyle dahil olan Nihal Yalçın ekrana damga vurdu. Paranoid bozukluk yaşayan bir hastaya hayat veren Yalçın, etkileyici hikayesiyle izleyiciyi ekran başına kilitlerken oyunculuğuyla da kendisine hayran bıraktı. İzleyiciler tarafından mercek altına alınan güzel oyuncu, memleketiyle merak konusu oldu. İşte Kırmızı Oda'nın yıldızı Nihal Yalçın hakkında merak edilenler...