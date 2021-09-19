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Kırımız Oda’nın Rezzan’ı Nihal Yalçın olay oldu! O gerçek herkesi şaşırttı

Kırmızı Oda dizisinin yeni sezonuna Rezzan karakteriyle dahil olan Nihal Yalçın ekrana damga vurdu. Paranoid bozukluk yaşayan bir hastaya hayat veren Yalçın, etkileyici hikayesiyle izleyiciyi ekran başına kilitlerken oyunculuğuyla da kendisine hayran bıraktı. İzleyiciler tarafından mercek altına alınan güzel oyuncu, memleketiyle merak konusu oldu. İşte Kırmızı Oda'nın yıldızı Nihal Yalçın hakkında merak edilenler...

Giriş Tarihi: 19.09.2021 11:44
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Kırımız Oda’nın Rezzan’ı Nihal Yalçın olay oldu! O gerçek herkesi şaşırttı

Yeni sezonuyla ekranlara gelen Kırmızı Oda dizisinin kadrosuna katılan Nihal Yalçın, oyunculuğuyla kendisine hayran bıraktı.

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Kırımız Oda’nın Rezzan’ı Nihal Yalçın olay oldu! O gerçek herkesi şaşırttı

Babası tarafından kliniğe getirilen ve paranoid bozukluk tedavisi gören Rezzan karakterine hayat veren Yalçın, izleyiciler tarafından mercek altına alındı.

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Kırımız Oda’nın Rezzan’ı Nihal Yalçın olay oldu! O gerçek herkesi şaşırttı

Özel hayatı araştırma konusu olan oyuncunun aslen nereli olduğu merak konusu oldu. İşte Kırmızı Oda'nın yıldızı Nihal Yalçın başta olmak üzere ünlü isimlerin memleketi…

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Kırımız Oda’nın Rezzan’ı Nihal Yalçın olay oldu! O gerçek herkesi şaşırttı

Nihal Yalçın – İstanbul'da dünyaya geldi, Alevi ve Zaza kökenli

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Kırımız Oda’nın Rezzan’ı Nihal Yalçın olay oldu! O gerçek herkesi şaşırttı

İbrahim Çelikkol - İzmit