Mehmet Ali Erbil ve Ece Ronay’ın taciz davasında flaş gelişme! Erbil tekerlekli sandalyeyle geldi

Fenomen ve şarkıcı Ece Ronay, klibinde rol alan Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı taciz mesajlarını ifşa ederek magazin gündemine oturmuştu. Ronay'ın şikayeti üzerine açılan taciz davasında yeni gelişme yaşandı. Komedyen şüpheli sıfatıyla ifade vermek üzere mahkemeye geldi. Yürümekte zorluk çeken Erbil, tekerlekli sandalye ile savcı odasına götürüldü.