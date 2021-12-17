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Haberler Galeri Mehmet Ali Erbil ve Ece Ronay’ın taciz davasında flaş gelişme! Erbil tekerlekli sandalyeyle geldi

Mehmet Ali Erbil ve Ece Ronay’ın taciz davasında flaş gelişme! Erbil tekerlekli sandalyeyle geldi

Fenomen ve şarkıcı Ece Ronay, klibinde rol alan Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı taciz mesajlarını ifşa ederek magazin gündemine oturmuştu. Ronay'ın şikayeti üzerine açılan taciz davasında yeni gelişme yaşandı. Komedyen şüpheli sıfatıyla ifade vermek üzere mahkemeye geldi. Yürümekte zorluk çeken Erbil, tekerlekli sandalye ile savcı odasına götürüldü.

Giriş Tarihi: 17.12.2021 16:28 Güncelleme Tarihi: 17.12.2021 16:29
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Mehmet Ali Erbil ve Ece Ronay’ın taciz davasında flaş gelişme! Erbil tekerlekli sandalyeyle geldi

'Karpuz' isimli şarkısı ile popüler olan Ece Ronay'ın klibinde Mehmet Ali Erbil rol almış, ikili daha sonra taciz mesajları nedeniyle mahkemelik olmuştu.

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Mehmet Ali Erbil ve Ece Ronay’ın taciz davasında flaş gelişme! Erbil tekerlekli sandalyeyle geldi

Ronay sosyal medya hesabından Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığını iddia ettiğin mesajları ifşa etmiş, daha sonra 64 yaşındaki şovmen hakkında 'taciz' suçundan suç duyurusunda bulunmuştu.

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Mehmet Ali Erbil ve Ece Ronay’ın taciz davasında flaş gelişme! Erbil tekerlekli sandalyeyle geldi

ŞÜPHELİ SIFATIYLA İFADE VERDİ

Suç duyurusunun ardından hakkında başlatılan soruşturma kapsamında bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelen Merhmet Ali Erbil, şüpheli sıfatıyla savcıya ifade verdi.

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Mehmet Ali Erbil ve Ece Ronay’ın taciz davasında flaş gelişme! Erbil tekerlekli sandalyeyle geldi

YÜRÜMEKTE GÜÇLÜK ÇEKTİ

Yürümekte zorluk çektiği gözlenen Erbil, adliye içinde bulunan tekerlekli sandalye ile savcı odasına götürüldü.

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Mehmet Ali Erbil ve Ece Ronay’ın taciz davasında flaş gelişme! Erbil tekerlekli sandalyeyle geldi

Yaklaşık yarım saat süren ifade işleminin ardından adliyeden ayrılan ünlü şovmen, gazetecilerin sorularını ise yanıtsız bıraktı.