17 Aralık 2021, Cuma
Aziz’in Efnan’ı Simay Barlas da estetik harikası çıktı! Eski halini gören inanamadı
Aziz dizisinde Efnan karakterine hayat veren Simay Barlas gündeme oturdu. Son dönemin en popüler genç oyuncularından olan Barlas, özellikle Zalim İstanbul dizisiyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Başarılı oyunculuğuyla kariyerinde hızla yükselen oyuncu, güzelliğiyle de kendisine hayran bıraktı. Aziz dizisinde doğal güzelliğiyle kamera karşısına geçen Barlas'ın estetiksiz hali görenleri şaşırttı.
Giriş Tarihi: 17.12.2021 16:53
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