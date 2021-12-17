Aziz’in Efnan’ı Simay Barlas da estetik harikası çıktı! Eski halini gören inanamadı

Aziz dizisinde canlandırdığı Efnan karakteriyle tüm dikkatleri üzerine çeken Simay Barlas, izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. Son dönemin en popüler oyuncularından olan ve güzelliğiyle de kendisine hayran bırakan Barlas'ın estetiksiz hali görenleri şaşırttı.

