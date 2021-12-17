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Aziz’in Efnan’ı Simay Barlas da estetik harikası çıktı! Eski halini gören inanamadı

Aziz dizisinde Efnan karakterine hayat veren Simay Barlas gündeme oturdu. Son dönemin en popüler genç oyuncularından olan Barlas, özellikle Zalim İstanbul dizisiyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Başarılı oyunculuğuyla kariyerinde hızla yükselen oyuncu, güzelliğiyle de kendisine hayran bıraktı. Aziz dizisinde doğal güzelliğiyle kamera karşısına geçen Barlas'ın estetiksiz hali görenleri şaşırttı.

Giriş Tarihi: 17.12.2021 16:53
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Aziz’in Efnan’ı Simay Barlas da estetik harikası çıktı! Eski halini gören inanamadı

Aziz dizisinde canlandırdığı Efnan karakteriyle tüm dikkatleri üzerine çeken Simay Barlas, izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. Son dönemin en popüler oyuncularından olan ve güzelliğiyle de kendisine hayran bırakan Barlas'ın estetiksiz hali görenleri şaşırttı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Aziz’in Efnan’ı Simay Barlas da estetik harikası çıktı! Eski halini gören inanamadı

İşte Simay Barlas ve ünlü isimlerin estetiksiz hali…

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Aziz’in Efnan’ı Simay Barlas da estetik harikası çıktı! Eski halini gören inanamadı

Buse Varol

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Aziz’in Efnan’ı Simay Barlas da estetik harikası çıktı! Eski halini gören inanamadı
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Aziz’in Efnan’ı Simay Barlas da estetik harikası çıktı! Eski halini gören inanamadı

Nagihan Karadere