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Mehmet Ali Erbil ve Ece Ronay arasında sular durulmadı! 100 bin liralık dava açtı

Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı taciz mesajlarını ifşa ederek magazin gündemine oturmuştu. Açılan taciz davası devam ederken bir hamle de Erbil'den geldi. Ünlü komedyen sosyal medyada kendisine 'sapık, tacizci, ahlaksız, köpek' diyerek hakaret ve tehdit ettiği iddiasıyla şarkıcı Ece Ronay'a 100 bin liralık tazminat davası açtı.

Giriş Tarihi: 03.01.2022 10:52
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Mehmet Ali Erbil ve Ece Ronay arasında sular durulmadı! 100 bin liralık dava açtı

'Karpuz' isimli şarkısı ile popüler olan Ece Ronay, geçtiğimiz aylarda klibinde oynayan şovmen Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı mesajları ifşa etmiş ve Erbil'den "taciz" ve "hakaret" iddialarıyla suç duyurusunda bulunmuştu.

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Mehmet Ali Erbil ve Ece Ronay arasında sular durulmadı! 100 bin liralık dava açtı

100 BİN LİRALIK TAZMİNAT DAVASI

Hürriyet'in haberine göre; savcılık soruşturması devam ederken Erbil, iftiraya maruz kaldığını ve kişilik haklarının saldırıya uğradığını iddia ederek Ronay'a 100 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

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Mehmet Ali Erbil ve Ece Ronay arasında sular durulmadı! 100 bin liralık dava açtı

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılan dava dilekçesinde, Ece Ronay'ın kendi reklamını yapmak adına Mehmet Ali Erbil'i tuzağa düşürerek toplum önünde linç etmeye çalıştığı iddia edildi.

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Mehmet Ali Erbil ve Ece Ronay arasında sular durulmadı! 100 bin liralık dava açtı

Erbil'in avukatı Şeyda Yıldırım, "Davalı ayrıca bir televizyon programına konuk olmuş ve müvekkil için kadın tacizcisi olduğunu ve Türk halkından özür dilemesi gerektiğini belirtmiştir. Müvekkile iftira atan, küçük düşüren, onuruyla oynayıp onu aşağılayan ve saygınlığını zedeleyen Ece Ronay'dan 100 bin lira manevi tazminat istiyoruz" dedi.

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Mehmet Ali Erbil ve Ece Ronay arasında sular durulmadı! 100 bin liralık dava açtı

ÜNLÜ ŞOVMEN İFADE VERDİ

Ayrıca Ece Ronay'ın şikayetinin ardından hakkında soruşturma başlatılan Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz haftalarda Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek, 'şüpheli' sıfatıyla ifade vermişti.