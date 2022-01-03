Mehmet Ali Erbil ve Ece Ronay arasında sular durulmadı! 100 bin liralık dava açtı

Erbil'in avukatı Şeyda Yıldırım, "Davalı ayrıca bir televizyon programına konuk olmuş ve müvekkil için kadın tacizcisi olduğunu ve Türk halkından özür dilemesi gerektiğini belirtmiştir. Müvekkile iftira atan, küçük düşüren, onuruyla oynayıp onu aşağılayan ve saygınlığını zedeleyen Ece Ronay'dan 100 bin lira manevi tazminat istiyoruz" dedi.