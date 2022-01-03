03 Ocak 2022, Pazartesi
Mehmet Ali Erbil ve Ece Ronay arasında sular durulmadı! 100 bin liralık dava açtı
Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı taciz mesajlarını ifşa ederek magazin gündemine oturmuştu. Açılan taciz davası devam ederken bir hamle de Erbil'den geldi. Ünlü komedyen sosyal medyada kendisine 'sapık, tacizci, ahlaksız, köpek' diyerek hakaret ve tehdit ettiği iddiasıyla şarkıcı Ece Ronay'a 100 bin liralık tazminat davası açtı.
Giriş Tarihi: 03.01.2022 10:52
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