03 Ocak 2022, Pazartesi
Burcu Özberk’ten ilk açıklama geldi! İlhan Şen’le aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu
Burcu Özberk yeni yılı arkadaşlarıyla birlikte Kıbrıs'ta karşıladı. Konser öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özberk, son dönemde çıkan aşk haberlerine yanıt verdi. Rol arkadaşı İlhan Şen ile birliktelik yaşadığı iddia edilen güzel oyuncu, çıkan haberlere son noktayı koydu.
Giriş Tarihi: 03.01.2022 10:06 Güncelleme Tarihi: 03.01.2022 10:06
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