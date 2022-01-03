Burcu Özberk’ten ilk açıklama geldi! İlhan Şen’le aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu

Partneri İlhan Şen'le çıkan aşk dedikoduları için oyuncu, "Sevdiklerimiz bizim eski fotoğraflarımızı fotoshop yapmış sonra da onu gerçek zannetmişler o yüzden haber olmuş ama hayatımda birisi olursa, bir ilişki yaşarsam gizlenerek yaşamam" dedi.