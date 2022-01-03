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Haberler Galeri Burcu Özberk’ten ilk açıklama geldi! İlhan Şen’le aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu

Burcu Özberk’ten ilk açıklama geldi! İlhan Şen’le aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu

Burcu Özberk yeni yılı arkadaşlarıyla birlikte Kıbrıs'ta karşıladı. Konser öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özberk, son dönemde çıkan aşk haberlerine yanıt verdi. Rol arkadaşı İlhan Şen ile birliktelik yaşadığı iddia edilen güzel oyuncu, çıkan haberlere son noktayı koydu.

Giriş Tarihi: 03.01.2022 10:06 Güncelleme Tarihi: 03.01.2022 10:06
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Burcu Özberk’ten ilk açıklama geldi! İlhan Şen’le aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu

Aynı dizide rol alan Burcu Özberk ve İlhan Şen'in aşk yaşadığı iddiası, magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Burcu Özberk, partneri İlhan Şen'le çıkan aşk dedikoduları için son noktayı koydu.

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Burcu Özberk’ten ilk açıklama geldi! İlhan Şen’le aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu

Burcu Özberk, yeni yıla Kıbrıs'te otelde arkadaşları ile merhaba dedi. Oyuncu, konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Özberk, "2021 yılı benim için çok güzel geçti. 2022 yılına da büyük enerji ve büyük hayallerle gireceğim" dedi.

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Burcu Özberk’ten ilk açıklama geldi! İlhan Şen’le aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu

Partneri İlhan Şen'le çıkan aşk dedikoduları için oyuncu, "Sevdiklerimiz bizim eski fotoğraflarımızı fotoshop yapmış sonra da onu gerçek zannetmişler o yüzden haber olmuş ama hayatımda birisi olursa, bir ilişki yaşarsam gizlenerek yaşamam" dedi.

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Burcu Özberk’ten ilk açıklama geldi! İlhan Şen’le aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu

Son olarak 'O Ses Türkiye' yılbaşı özel programında sahneye çıkan oyuncu, "Bana bir tek Ebru Gündeş dönmedi ama bugün onu dinleyerek yeni yıla girmek çok güzel" diye konuştu.

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Burcu Özberk’ten ilk açıklama geldi! İlhan Şen’le aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu

"SADECE BİR KEZ AŞIK OLDUM"

Burcu Özberk, bir dergi için objektif karşısına geçti. Özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulunan ünlü oyuncu, sadece bir kez aşık olduğunu söyledi ve ekledi: