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Mehmet Ali Erbil uzun süre sonra görüntülendi! O detay dikkat çekti

1,5 yıl önce evinin banyosunda düştükten sonra nükseden kaçış sendromu hastalığı nedeniyle uzun süre hastanede tedavi gören Mehmet Ali Erbil, taburcu olmasının ardından evinde tedavi görmeye başladı. Fizik tedavi süreci devam eden Erbil, yakın arkadaşlarıyla birlikte Çekmeköy'deki hayvanat bahçesini ziyaret etti. Tekerli sandalyeyle ziyarete gelen Erbil'in zaman zaman elinin titrediği görüldü

Giriş Tarihi: 17.06.2020 14:09 Güncelleme Tarihi: 17.06.2020 14:11
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Mehmet Ali Erbil uzun süre sonra görüntülendi! O detay dikkat çekti

Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle uzun süre yoğun bakımda kalan Mehmet Ali Erbil, taburcu olduktan sonra tedavisine evde devam etmeye başladı.

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Mehmet Ali Erbil uzun süre sonra görüntülendi! O detay dikkat çekti

Koronavirüs salgını nedeniyle uzun süredir evinden çıkmayan 63 yaşındaki şovmen, Çekmeköy Park Of İstanbul'u ziyaret etti.

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Mehmet Ali Erbil uzun süre sonra görüntülendi! O detay dikkat çekti

Yapımcı ve Tesis Sahibi Burak Memişoğlu'nun da eşlik ettiği ziyarette usta sanatçı, hayvanat bahçesinde yavru ayı Diva'yı elleriyle besleyerek süt içirdi.

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Mehmet Ali Erbil uzun süre sonra görüntülendi! O detay dikkat çekti

Mehmet Ali Erbil'in tekerli sandalyeli olduğu ziyarette, zaman zaman elinin titrediği görüldü.

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Mehmet Ali Erbil uzun süre sonra görüntülendi! O detay dikkat çekti

"MEHMET ALİ BEY'İ ÖZLEMİŞTİK"

Hayvanat bahçesinde ikiliye mangalda et ikramında bulunan Memişoğlu, "Mehmet Ali Bey'i özlemiştik. Kendisini bu bol oksijende ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.