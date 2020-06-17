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Mehmet Ali Erbil uzun süre sonra görüntülendi! O detay dikkat çekti
1,5 yıl önce evinin banyosunda düştükten sonra nükseden kaçış sendromu hastalığı nedeniyle uzun süre hastanede tedavi gören Mehmet Ali Erbil, taburcu olmasının ardından evinde tedavi görmeye başladı. Fizik tedavi süreci devam eden Erbil, yakın arkadaşlarıyla birlikte Çekmeköy'deki hayvanat bahçesini ziyaret etti. Tekerli sandalyeyle ziyarete gelen Erbil'in zaman zaman elinin titrediği görüldü
Giriş Tarihi: 17.06.2020 14:09 Güncelleme Tarihi: 17.06.2020 14:11
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