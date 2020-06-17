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Yıldız Tilbe ‘Evlendim’ diye duyurdu! Sosyal medya yıkıldı

Koronavirüs salgını nedeniyle vaktini evinde geçiren Yıldız Tilbe, sosyal medya hesabından yaptığı ilginç paylaşımlara devam ediyor. Her yaptığı paylaşımla adından söz ettiren Yıldız Tilbe, Twitter hesabından yaptığı 'Evlendim' paylaşımıyla sosyal medyayı salladı. Tilbe evlilik açıklamasıyla sevenlerini şoka uğratırken gerçek çok geçmeden ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 17.06.2020 13:05 Güncelleme Tarihi: 17.06.2020 13:09
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Yıldız Tilbe ‘Evlendim’ diye duyurdu! Sosyal medya yıkıldı

Başarılı şarkıcı Yıldız Tilbe, dün akşam Twitter hesabından evlendiğini söyleyerek herkesi şaşkına çevirdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yıldız Tilbe ‘Evlendim’ diye duyurdu! Sosyal medya yıkıldı

Ancak kısa sürede yeni paylaşımlar yapan Tilbe'nin o paylaşımını bir kedi sahiplendiği için yaptığı anlaşıldı.

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Yıldız Tilbe ‘Evlendim’ diye duyurdu! Sosyal medya yıkıldı

"BEYİM BÜTÜN VAKTİMİ ALIYOR, UYUTMUYOR"

Twitter hesabını aktif olarak kullanan usta sanatçı, peş peşe paylaşımlar yaparak "Evlendim, beyim bütün vaktimi alıyor. Yemek beğenmiyor, her yerde yatmıyor. Neredeyse uyutmuyor beni" dedi.

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Yıldız Tilbe ‘Evlendim’ diye duyurdu! Sosyal medya yıkıldı

Tilbe, bu paylaşımıyla gündem olunca kısa sürede yorum ve beğeni yağdı.

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Yıldız Tilbe ‘Evlendim’ diye duyurdu! Sosyal medya yıkıldı

"DENGİNE GÖRE ERKEK YOK"

Ancak peş peşe yaptığı paylaşımlara devam eden Tilbe, sahiplendiği yavru kedinin fotoğrafını "Son sevgilim, uyuyor" notuyla paylaştı. Tilbe'nin kısa süreli yarattığı bu heyecan ise takipçilerini merak ettirdi.