Yıldız Tilbe ‘Evlendim’ diye duyurdu! Sosyal medya yıkıldı

Koronavirüs salgını nedeniyle vaktini evinde geçiren Yıldız Tilbe, sosyal medya hesabından yaptığı ilginç paylaşımlara devam ediyor. Her yaptığı paylaşımla adından söz ettiren Yıldız Tilbe, Twitter hesabından yaptığı 'Evlendim' paylaşımıyla sosyal medyayı salladı. Tilbe evlilik açıklamasıyla sevenlerini şoka uğratırken gerçek çok geçmeden ortaya çıktı.