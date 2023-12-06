06 Aralık 2023, Çarşamba
Mehmet Ali Erbil tarafından engellenen Nevide Çiçek sinir krizi geçirdi! Erbil’e ateş püskürdü: Beni sevgilimden ayırdı
Mehmet Ali Erbil kendisinden 40 yaş küçük Gülseren Ceylan'a evlenme teklifi etmiş, ancak ikilinin mutluluğu kısa sürmüştü. Ayrılığın hemen ardından 22 yaşındaki Nevide Çiçek ile bir eğlenme mekanında görüntülenen Erbil, elleriyle yemek yedirmişti. Mehmet Ali Erbil'in aşk iddialarını yalanlaması sonrası çılgına dönen Nevide Çiçek, sinir krizi geçirdi. Erbil'in kendisini sevgilisinden ayırdığını öne sürdü.
Giriş Tarihi: 06.12.2023 11:14 Güncelleme Tarihi: 06.12.2023 16:15
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