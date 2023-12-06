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Haberler Galeri Burak Özçivit’in eşi Fahriye Evcen’den evlilik itirafı! Mutluluğun sırrını verdi

Burak Özçivit’in eşi Fahriye Evcen’den evlilik itirafı! Mutluluğun sırrını verdi

Ekranın en sevilen oyuncularından olan Fahriye Evcen, 2017 yılında Burak Özçivit ile nikah masasına oturmuştu. Karan ve Kerem adından iki çocuğu olan çift, sanat dünyasının örnek gösterilen çiftlerinden oldu. Özel hayatındaki her detayla gündem olan Evcen, bu ay kapağında yer aldığı dergiye samimi açıklamalarda bulundu. Burak Özçivit ile olan ilişkisindeki mutluluğunun sırrını veren Evcen, Karan ve Kerem'i de anlattı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 06.12.2023 12:16
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Burak Özçivit’in eşi Fahriye Evcen’den evlilik itirafı! Mutluluğun sırrını verdi

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, mutlu evliliklerini sürdürüyor. Aile yaşantısıyla sanat camiasının parmakla gösterilen isimlerinden olan Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen çocuklarıyla da ilgi odağı oluyor.

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Burak Özçivit’in eşi Fahriye Evcen’den evlilik itirafı! Mutluluğun sırrını verdi

İki çocuğu bulunan Fahriye Evcen, bu ay kapağında yer aldığı dergiye samimi açıklamalarda bulundu.

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Burak Özçivit’in eşi Fahriye Evcen’den evlilik itirafı! Mutluluğun sırrını verdi

Evcen, 2017'de evlendiği Burak Özçivit ile olan ilişkisindeki mutluluğunun sırrını verdi. Çocukları Karan ve Kerem'i anlattı.

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Burak Özçivit’in eşi Fahriye Evcen’den evlilik itirafı! Mutluluğun sırrını verdi

MUTLULUĞUN SIRRI

Mutlu evliliğin dengede olabilmekle ilgili olduğunu belirten Evcen, "İlişkide en başta kendini mutlu edebilmek, dengede olabilmek, hep sevgiyi ve sevmeyi seçebilmek önemli. Eğer karşındaki de dengedeyse o ilişki akıp gidiyor. Farklı arayışlarda olmadan, her andaki değeri ve güzelliği görebilmek lazım. Bizde böyle oldu bugüne kadar" dedi.

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Burak Özçivit’in eşi Fahriye Evcen’den evlilik itirafı! Mutluluğun sırrını verdi

"HERKESİN İÇİNDEKİ ÇOCUĞU GÖREBİLİYORUM"

Son dönemde kendisine dair farkındalığının arttığını belirten Evcen, "İç sesimi dinlediğimde farkındalığı artmış ve daha dingin bir ben duyuyorum. Anne olduğumdan beri herkesin içindeki o küçük çocuğu görebiliyorum. O yüzden daha da şefkatli bir yerden bakıyorum kendime ve insanlara." ifadelerini kullandı.