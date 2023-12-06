Burak Özçivit’in eşi Fahriye Evcen’den evlilik itirafı! Mutluluğun sırrını verdi

Ekranın en sevilen oyuncularından olan Fahriye Evcen, 2017 yılında Burak Özçivit ile nikah masasına oturmuştu. Karan ve Kerem adından iki çocuğu olan çift, sanat dünyasının örnek gösterilen çiftlerinden oldu. Özel hayatındaki her detayla gündem olan Evcen, bu ay kapağında yer aldığı dergiye samimi açıklamalarda bulundu. Burak Özçivit ile olan ilişkisindeki mutluluğunun sırrını veren Evcen, Karan ve Kerem'i de anlattı. İşte detaylar...