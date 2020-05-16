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Mazhar Alanson’un eşi Biricik Suden corona virüs testi yaptırdı

MFÖ grubunun solisti Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden'e corona virüs testi yapıldı. Corona virüs testi için sağlık görevlilerin evinde olduğu anları Instagram hesabından paylaşan Suden, "Sporu, önlemi, kontrolü bırakmamak lazım" notunu düştü. Biricik Suden'e, takipçileri tarafından "İnşallah test sonuçları güzel çıkar" temennileri geldi.

Giriş Tarihi: 16.05.2020 12:21 Güncelleme Tarihi: 16.05.2020 12:24
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Mazhar Alanson’un eşi Biricik Suden corona virüs testi yaptırdı

Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden koronavirüs testinden geçti. Suden Biricik Suden, testi için sağlık görevlilerin evinde olduğu anları Instagram hesabından paylaştı.

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Mazhar Alanson’un eşi Biricik Suden corona virüs testi yaptırdı

57 yaşındaki tasarımcı paylaşımında, "Sporu, önlemi, kontrolü bırakmamak lazım" ifadelerini kullandı.

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Mazhar Alanson’un eşi Biricik Suden corona virüs testi yaptırdı

Biricik Suden'e, takipçileri tarafından "İnşallah test sonuçları güzel çıkar" temennileri yapıldı.

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Mazhar Alanson’un eşi Biricik Suden corona virüs testi yaptırdı

Biricik Suden'in, geçtiğimiz günlerde ormanlık alanda arkadaşıyla verdiği poz sosyal medyada gündem olmuştu.

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Mazhar Alanson’un eşi Biricik Suden corona virüs testi yaptırdı

Suden, sevinçle zıpladığı fotoğrafa, "Arabalarımızla gelip birbirimizi uzaktan görüp gideceğiz. 'Özledik' diyen arkadaşların neşesi" notunu düşmüştü.