Mazhar Alanson’un eşi Biricik Suden corona virüs testi yaptırdı

MFÖ grubunun solisti Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden'e corona virüs testi yapıldı. Corona virüs testi için sağlık görevlilerin evinde olduğu anları Instagram hesabından paylaşan Suden, "Sporu, önlemi, kontrolü bırakmamak lazım" notunu düştü. Biricik Suden'e, takipçileri tarafından "İnşallah test sonuçları güzel çıkar" temennileri geldi.