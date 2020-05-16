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Mazhar Alanson’un eşi Biricik Suden corona virüs testi yaptırdı
MFÖ grubunun solisti Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden'e corona virüs testi yapıldı. Corona virüs testi için sağlık görevlilerin evinde olduğu anları Instagram hesabından paylaşan Suden, "Sporu, önlemi, kontrolü bırakmamak lazım" notunu düştü. Biricik Suden'e, takipçileri tarafından "İnşallah test sonuçları güzel çıkar" temennileri geldi.
Giriş Tarihi: 16.05.2020 12:21 Güncelleme Tarihi: 16.05.2020 12:24
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