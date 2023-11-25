25 Kasım 2023, Cumartesi
Mauro Icardi’den olay paylaşım! Bilekliği sosyal medyayı salladı
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ve eşi Wanda Nara, attıkları her adımla gündem olmaya devam ediyor. Kısa sürede taraftarların gönlünü fetheden futbolcu, bu kez yaptığı bir sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Bir araba selfie paylaşan Mauro Icardi'nin fotoğrafındaki detay adete sosyal medyayı salladı.
Giriş Tarihi: 25.11.2023 15:50 Güncelleme Tarihi: 25.11.2023 15:50
- 1
- 8
- 2
- 8
- 3
- 8
- 4
- 8
- 5
- 8