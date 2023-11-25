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Mauro Icardi’den olay paylaşım! Bilekliği sosyal medyayı salladı

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ve eşi Wanda Nara, attıkları her adımla gündem olmaya devam ediyor. Kısa sürede taraftarların gönlünü fetheden futbolcu, bu kez yaptığı bir sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Bir araba selfie paylaşan Mauro Icardi'nin fotoğrafındaki detay adete sosyal medyayı salladı.

Giriş Tarihi: 25.11.2023 15:50 Güncelleme Tarihi: 25.11.2023 15:50
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Mauro Icardi’den olay paylaşım! Bilekliği sosyal medyayı salladı

Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi Galatasaray ile anlaşmasının ardından eşi Wanda Nara ve çocuklarıyla beraber İstanbul'da yaşamaya başladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Mauro Icardi’den olay paylaşım! Bilekliği sosyal medyayı salladı

Kısa sürede taraftarların gönlünü fetheden Icardi bir yandan da sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirdi.

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Mauro Icardi’den olay paylaşım! Bilekliği sosyal medyayı salladı

Son paylaşımında yer alan bir detay, futbolseverlerin dikkatinden kaçmadı.

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Mauro Icardi’den olay paylaşım! Bilekliği sosyal medyayı salladı

SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Galatasaray'da gösterdiği performansla şimdiden efsaneler arasına giren Icardi, arabada verdiği pozlarını peş peşe paylaştı.

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Mauro Icardi’den olay paylaşım! Bilekliği sosyal medyayı salladı

Arjantinli Mauro Icardi'nin paylaşımındaki bileklik detayı dikkatlerden kaçmadı.