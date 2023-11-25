Mauro Icardi’den olay paylaşım! Bilekliği sosyal medyayı salladı

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ve eşi Wanda Nara, attıkları her adımla gündem olmaya devam ediyor. Kısa sürede taraftarların gönlünü fetheden futbolcu, bu kez yaptığı bir sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Bir araba selfie paylaşan Mauro Icardi'nin fotoğrafındaki detay adete sosyal medyayı salladı.