Hande Erçel’in doğum gününe Hakan Sabancı engeli! Herkesi tek tek uyardı

Hande Erçel 30'ncu yaş gününü 'The Great Gatsby (Muhteşem Gatsby)' temalı bir doğum günü partisiyle kutladı. Ablası Gamze Erçel ile eşi Caner Yıldırım, sevgilisi Hakan Sabancı, ağabeyi Hacı Sabancı ile eşi Nazlı Sabancı ve yakın arkadaşlarının katıldığı geceyle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Hakan Sabancı'nın Hande Erçel'e ambargo uyguladığı ileri sürüldü. İşte detaylar...