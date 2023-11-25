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Haberler Galeri Hande Erçel’in doğum gününe Hakan Sabancı engeli! Herkesi tek tek uyardı

Hande Erçel’in doğum gününe Hakan Sabancı engeli! Herkesi tek tek uyardı

Hande Erçel 30'ncu yaş gününü 'The Great Gatsby (Muhteşem Gatsby)' temalı bir doğum günü partisiyle kutladı. Ablası Gamze Erçel ile eşi Caner Yıldırım, sevgilisi Hakan Sabancı, ağabeyi Hacı Sabancı ile eşi Nazlı Sabancı ve yakın arkadaşlarının katıldığı geceyle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Hakan Sabancı'nın Hande Erçel'e ambargo uyguladığı ileri sürüldü. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 25.11.2023 14:22 Güncelleme Tarihi: 25.11.2023 14:22
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Hande Erçel’in doğum gününe Hakan Sabancı engeli! Herkesi tek tek uyardı

Hande Erçel ve Hakan Sabancı aşkı magazin gündemine oturdu. Her hareketleriyle gündem olan çift, son olarak Hande Erçel'in doğum günüyle dikkatleri üzerine çekti.

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Hande Erçel’in doğum gününe Hakan Sabancı engeli! Herkesi tek tek uyardı

Sabancı, Erçel'in yaş günü için romantik bir kare paylaşmıştı.

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Hande Erçel’in doğum gününe Hakan Sabancı engeli! Herkesi tek tek uyardı

Bu çok konuşulan karenin ardından Hande Erçel'in görkem doğum günü partisi yapıldı.

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Hande Erçel’in doğum gününe Hakan Sabancı engeli! Herkesi tek tek uyardı

Hande Erçel'in vereceği 30 yaş partisi ise epey merak ediliyordu.

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Hande Erçel’in doğum gününe Hakan Sabancı engeli! Herkesi tek tek uyardı

HANDE'YE HAKAN AMBARGOSU

Parti öncesi ortaya atılan iddialar, Erçel'in doğum günü partisinin temasının "The Great Gatsby" olacağı yönündeydi. Nitekim iddialar doğru çıktı.