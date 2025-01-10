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Mauro Icardi'den beklenen paylaşım geldi! Sevgilisine bir yorum da Demet Akalın'dan...

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Boşanma aşamansında olduğu eşi Wanda Nara'nın barışma teklifini reddeden Icardi'den şaşırtan hamle geldi. Yıldız futbolcu, oyuncu China Suarez ile aşkını ilan etti. Icardi'nin peş peşe paylaştığı karelere ünlü şarkıcı Demet Akalın da sessiz kalamadı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 10.01.2025 09:29 Güncelleme Tarihi: 10.01.2025 09:29
Mauro Icardi’den beklenen paylaşım geldi! Sevgilisine bir yorum da Demet Akalın’dan...

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, özel hayatıyla bir kez daha gündeme geldi.

Mauro Icardi’den beklenen paylaşım geldi! Sevgilisine bir yorum da Demet Akalın’dan...

Icardi'nin yeni sevgilisinin China Suarez olduğu iddiaları gündemde yer alıyordu.

Mauro Icardi’den beklenen paylaşım geldi! Sevgilisine bir yorum da Demet Akalın’dan...

Ünlü model Wanda Nara ile yollarını ayıran Icardi, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla yeni sevgilisiyle olan ilişkisini resmen duyurdu.

Mauro Icardi’den beklenen paylaşım geldi! Sevgilisine bir yorum da Demet Akalın’dan...

Icardi paylaşımında; "Olmam gereken yerdeyim. En güzel hikayeler beklenmedik anlarda başlar. Kader" ifadelerini kullandı.

Mauro Icardi’den beklenen paylaşım geldi! Sevgilisine bir yorum da Demet Akalın’dan...

"3 ÇOCUĞU VAR GENCECİK MAŞALLAH"

Icardi'nin yeni sevgilisine takipçilerinden yorum yağarken, her yaptığı açıklamayla gündem olan Demet Akalın da yeni aşka sessiz kalamadı.

Mauro Icardi’den beklenen paylaşım geldi! Sevgilisine bir yorum da Demet Akalın’dan...

Akalın Instagram'dan yaptığı yorumda, "3 çocuğu var gencecik maşallah" dedi.

Mauro Icardi’den beklenen paylaşım geldi! Sevgilisine bir yorum da Demet Akalın’dan...

İşte Icardi'nin yeni sevgilisi

Mauro Icardi’den beklenen paylaşım geldi! Sevgilisine bir yorum da Demet Akalın’dan...

İşte Icardi'nin yeni sevgilisi

Mauro Icardi’den beklenen paylaşım geldi! Sevgilisine bir yorum da Demet Akalın’dan...

İşte Icardi'nin yeni sevgilisi