10 Ocak 2025, Cuma
Mauro Icardi'den beklenen paylaşım geldi! Sevgilisine bir yorum da Demet Akalın'dan...
Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Boşanma aşamansında olduğu eşi Wanda Nara'nın barışma teklifini reddeden Icardi'den şaşırtan hamle geldi. Yıldız futbolcu, oyuncu China Suarez ile aşkını ilan etti. Icardi'nin peş peşe paylaştığı karelere ünlü şarkıcı Demet Akalın da sessiz kalamadı.
Giriş Tarihi: 10.01.2025 09:29 Güncelleme Tarihi: 10.01.2025 09:29