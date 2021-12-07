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Masumlar Apartmanı’nın yıldızı Merve Dizdar ve Gürhan Altundaşar’ın evliliği bitti ilişkisi bitmedi! Böyle yakalandılar

Masumlar Apartmanı dizisiyle yıldızı parlayan Merve Dizdar, geçtiğimiz haziran ayında Gürhan Altundaşar ile anlaşmalı olarak boşanmıştı. Ayrılmalarının ardından sık sık bir arada görüntülenen ikili, bu kez samimi olarak kameralara yansıdı. Eski eşlerin samimi halleri 'Barıştılar mı?' sorularını da beraberinde getirdi.

Giriş Tarihi: 07.12.2021 14:35 Güncelleme Tarihi: 07.12.2021 14:36
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Masumlar Apartmanı’nın yıldızı Merve Dizdar ve Gürhan Altundaşar’ın evliliği bitti ilişkisi bitmedi! Böyle yakalandılar

Masumlar Apartmanı'nda 'Gülben' karakterine hayat veren ve performansıyla 47. Altın Kelebek'te 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülüne layık görülen Merve Dizdar, 2018 yılında evlendiği Gürhan Altundaşar ile yollarını ayırmaya karar vermiş ve boşanma haberlerinin ardından şu açıklamayı yapmıştı:

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Masumlar Apartmanı’nın yıldızı Merve Dizdar ve Gürhan Altundaşar’ın evliliği bitti ilişkisi bitmedi! Böyle yakalandılar

"GÜRHAN'LA ARKADAŞ KALARAK AYRILDIK"

"Gürhan'la karşılıklı konuşarak ve arkadaş kalarak ayrıldık. Fakat bunu dışında ortaya atılan çirkin iddiaların hiç gerçeklik payı yok. Yapmayın böyle şeyler... Zor bir dönem yeterince. Ne Gürhan ne de ben birbirimizi aldatmadık. Kimseyle yasak aşk yaşamadık. Sadece bitti! Rica ediyorum."

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Masumlar Apartmanı’nın yıldızı Merve Dizdar ve Gürhan Altundaşar’ın evliliği bitti ilişkisi bitmedi! Böyle yakalandılar

ESKİ EŞLER KADIKÖY'DE

Haziran ayında anlaşmalı olarak tek celsede boşanan Merve Dizdar ile Gürhan Altundaşar, ayrıldıktan sonra arkadaş kalmaya devam etti. Eski eşler önceki gün Kadıköy'de bir mekanda objektiflere yansıdı.

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Masumlar Apartmanı’nın yıldızı Merve Dizdar ve Gürhan Altundaşar’ın evliliği bitti ilişkisi bitmedi! Böyle yakalandılar

SAMİMİ HALLERİ DİKKAT ÇEKTİ

2. Sayfa'nın özel haberine göre; arkadaş grubuyla bir araya gelen oyuncu çiftin samimi halleri de dikkat çekti.

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Masumlar Apartmanı’nın yıldızı Merve Dizdar ve Gürhan Altundaşar’ın evliliği bitti ilişkisi bitmedi! Böyle yakalandılar

37 yaşındaki Gürhan Altundaşar'ın elini Dizdar'ın sandalyesine koyması da gözlerden kaçmadı. İkilinin yeniden bir araya gelip gelmedikleri ise henüz bilinmiyor.