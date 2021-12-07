07 Aralık 2021, Salı
Masumlar Apartmanı’nın yıldızı Merve Dizdar ve Gürhan Altundaşar’ın evliliği bitti ilişkisi bitmedi! Böyle yakalandılar
Masumlar Apartmanı dizisiyle yıldızı parlayan Merve Dizdar, geçtiğimiz haziran ayında Gürhan Altundaşar ile anlaşmalı olarak boşanmıştı. Ayrılmalarının ardından sık sık bir arada görüntülenen ikili, bu kez samimi olarak kameralara yansıdı. Eski eşlerin samimi halleri 'Barıştılar mı?' sorularını da beraberinde getirdi.
Giriş Tarihi: 07.12.2021 14:35 Güncelleme Tarihi: 07.12.2021 14:36
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