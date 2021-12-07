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Haberler Galeri Destan’ın Alpagu Han’ı Selim Bayraktar’ın sevgilisi de tanıdık çıktı! Bakın kimmiş…

Destan’ın Alpagu Han’ı Selim Bayraktar’ın sevgilisi de tanıdık çıktı! Bakın kimmiş…

Atv'nin yeni dizisi Destan, ilk iki bölümüyle tam puan aldı. Muhteşem oyuncu kadrosu ve dekorlarıyla izleyiciyi ekran başına bağlayan dizinin oyuncuları da mercek altına alındı. Alpagu Han karakterine hayat veren Selim Bayraktar, oyunculuğuyla kendisine hayran bıraktı. Yakın takibe alınan usta oyuncunun sevgilisi de tanıdık çıktı. İşte Destan'ın Alpagu Han'ı Selim Bayraktar'ın sevgilisi...

Giriş Tarihi: 07.12.2021 16:37 Güncelleme Tarihi: 07.12.2021 16:59
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Destan’ın Alpagu Han’ı Selim Bayraktar’ın sevgilisi de tanıdık çıktı! Bakın kimmiş…

Destan dizisinde canlandırdığı Alpagu Han karakterine hayat veren Selim Bayraktar, izleyiciler tarafından mercek altına alındı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Destan’ın Alpagu Han’ı Selim Bayraktar’ın sevgilisi de tanıdık çıktı! Bakın kimmiş…

Oyunculuğuyla kendisine hayran bırakan Bayraktar'ın sevgilisi de oyuncu çıktı.

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Destan’ın Alpagu Han’ı Selim Bayraktar’ın sevgilisi de tanıdık çıktı! Bakın kimmiş…

Selim Bayraktar başta olmak üzere ünlü isimlerinde sevgilileri ve eşleri…

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Destan’ın Alpagu Han’ı Selim Bayraktar’ın sevgilisi de tanıdık çıktı! Bakın kimmiş…

BERKAY ATEŞ VE SEVGİLİSİ SİMGE AKÖZ

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Destan’ın Alpagu Han’ı Selim Bayraktar’ın sevgilisi de tanıdık çıktı! Bakın kimmiş…