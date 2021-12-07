Destan’ın Alpagu Han’ı Selim Bayraktar’ın sevgilisi de tanıdık çıktı! Bakın kimmiş…

Atv'nin yeni dizisi Destan, ilk iki bölümüyle tam puan aldı. Muhteşem oyuncu kadrosu ve dekorlarıyla izleyiciyi ekran başına bağlayan dizinin oyuncuları da mercek altına alındı. Alpagu Han karakterine hayat veren Selim Bayraktar, oyunculuğuyla kendisine hayran bıraktı. Yakın takibe alınan usta oyuncunun sevgilisi de tanıdık çıktı. İşte Destan'ın Alpagu Han'ı Selim Bayraktar'ın sevgilisi...