Masumlar Apartmanı’nın yıldızı Birkan Sokullu’nun sevgilisi bakın kim çıktı!

Masumlar Apartmanı dizisi ekranın en çok konuşulan oyuncularından biri olurken dizinin oyuncuları da sosyal medyanın gündemine oturdu. Dizide Han karakterine hayat veren Birkan Sokullu özel hayatıyla merak konusu oldu. Başarılı oyunculuğu ve yakışıklılığıyla sosyal medyanın gündemine oturan Birkan Sokullu sevgilisiyle şaşırttı. İşte Birkan Sokullu'nun sevgilisi...