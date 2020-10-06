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Haberler Galeri Masumlar Apartmanı’nın yıldızı Birkan Sokullu’nun sevgilisi bakın kim çıktı!

Masumlar Apartmanı’nın yıldızı Birkan Sokullu’nun sevgilisi bakın kim çıktı!

Masumlar Apartmanı dizisi ekranın en çok konuşulan oyuncularından biri olurken dizinin oyuncuları da sosyal medyanın gündemine oturdu. Dizide Han karakterine hayat veren Birkan Sokullu özel hayatıyla merak konusu oldu. Başarılı oyunculuğu ve yakışıklılığıyla sosyal medyanın gündemine oturan Birkan Sokullu sevgilisiyle şaşırttı. İşte Birkan Sokullu'nun sevgilisi...

Giriş Tarihi: 06.10.2020 16:16 Güncelleme Tarihi: 06.10.2020 16:23
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Masumlar Apartmanı’nın yıldızı Birkan Sokullu’nun sevgilisi bakın kim çıktı!

Masumlar Apartmanı dizisinde canlandırdığı Han karakteriyle sosyal medyanın gündemine oturan Birkan Sokullu, özel hayatıyla merak konusu oldu. Başarılı oyunculuğuyla adından söz ettiren Birkan Sokullu sevgilisiyle şaşırttı. İşte Birkan Sokullu'nun sevgilisi…

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Masumlar Apartmanı’nın yıldızı Birkan Sokullu’nun sevgilisi bakın kim çıktı!

DAMLA SÖNMEZ

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Masumlar Apartmanı’nın yıldızı Birkan Sokullu’nun sevgilisi bakın kim çıktı!

DAMLA SÖNMEZ VE SEVGİLİSİ USHAN ÇAKIR

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Masumlar Apartmanı’nın yıldızı Birkan Sokullu’nun sevgilisi bakın kim çıktı!

DAMLA SÖNMEZ VE SEVGİLİSİ USHAN ÇAKIR

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Masumlar Apartmanı’nın yıldızı Birkan Sokullu’nun sevgilisi bakın kim çıktı!

AFRA SARAÇOĞLU