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Haberler Galeri Masumlar Apartmanı'nda kafa karıştıran iddia! Farah Zeynep Abdullah'ın hamlesi aklı firar ettirdi...

Masumlar Apartmanı'nda kafa karıştıran iddia! Farah Zeynep Abdullah'ın hamlesi aklı firar ettirdi...

TRT 1 ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Masumlar Apartmanı'nda ayrılık iddiaları kafaları karıştırdı. Sevilen dizinin bu hafta gündeminde ayrılık iddiaları yer alıyor. Dizide İnci karakterine hayat veren Farah Zeynep Abdullah'ın diziden ayrılacağı iddiaları kafaları karıştırdı. Bu iddialar üzerine dizinin hayranları gelecek haberleri yakından takip ediyor. Sosyal medyada oyuncunun ayrılacağı sahnelerin hazır olduğu dahi konuşulmaya başladı.

Giriş Tarihi: 03.06.2021 00:59
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Masumlar Apartmanı'nda kafa karıştıran iddia! Farah Zeynep Abdullah'ın hamlesi aklı firar ettirdi...

Masumlar Apartmanı dizisi TRT 1 ekranlarında izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Dizinin önümüzdeki haftalarda sezon finali yapacağı iddia ediliyor. Son dönemde diziden ayrılık iddialar gelirken, bu kez isimlerde değişiklik yaşandı. Masumlar Apartmanı'nda İnci karakterine hayat veren Farah Zeynep Abdullah'ın diziden ayrılacağı haberleri gündemin ilk sırasına yerleşti. Geçtiğimiz günlerde Abdullah'ın dizideki stresli ve dramatik sahnelere dayanamadığı, bu gerekçeyle diziden ayrılacağı yönünde iddialar gündeme geldi. Sezon finali yaklaşırken ünlü oyuncu hakkında gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor.

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Masumlar Apartmanı'nda kafa karıştıran iddia! Farah Zeynep Abdullah'ın hamlesi aklı firar ettirdi...

FARAH ZEYNEP ABDULLAH MASUMLAR APARTMANI'NDAN NEDEN AYRILIYOR?

Yetenekli oyuncunun dizideki dramatik sahneleri kaldırılamadığı ve çok yorulduğu, bu sebeple yapım ekibine diziden ayrılmak istediğini söylediği iddia ediliyor. Bu iddialara oyuncudan ya da yapımcılardan henüz bir açıklama gelmedi. Ancak bu konunun gerçek olması halinde İnci gelecek sezon dizide yer almayacak.

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Masumlar Apartmanı'nda kafa karıştıran iddia! Farah Zeynep Abdullah'ın hamlesi aklı firar ettirdi...

İNCİ DİZİDEN NASIL ÇIKACAK?

Farah Zeynep Abdullah'ın diziden çıkması durumunda İnci ölecek mi, yoksa evde yaşananlara dayanamayarak evden gidecek mi henüz bilinmiyor. Oyuncunun ayrılık kararı kesinlik kazandığında senaryodaki değişiklik sezon finaline doğru belli olacak.

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Masumlar Apartmanı'nda kafa karıştıran iddia! Farah Zeynep Abdullah'ın hamlesi aklı firar ettirdi...

FARAH ZEYNEP ABDULLAH KİMDİR?

17 Ağustos 1989 tarihinde İstanbul'da doğan Farah Zeynep Abdullah, Arap kökenli bir baba ve Boşnak kökenli bir annenin kızıdır. Çocuk yaşlarda tiyatroya olan ilgisi farkedilen Abdullah, İstanbul Saint Michel Fransız Lisesi'nde başladığı okulu İngiltere'de tamamladı.

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Masumlar Apartmanı'nda kafa karıştıran iddia! Farah Zeynep Abdullah'ın hamlesi aklı firar ettirdi...

Burada Fransızca, tiyatro, medya ve fotoğrafçılık alanlarında eğitim aldı. Daha sonra Yılmaz Erdoğan'ın filmi Kelebeğin Rüyası'nda oynamıştır.Bu filmde başrolleri Kıvanç Tatlıtuğ ve Mert Fırat ile paylaşmıştır. 2014 senesinde Star TV'de yayınlanan Kurt Seyit ve Şura adlı dizide başrol oynamıştır.