Masumlar Apartmanı'nda kafa karıştıran iddia! Farah Zeynep Abdullah'ın hamlesi aklı firar ettirdi...

FARAH ZEYNEP ABDULLAH MASUMLAR APARTMANI'NDAN NEDEN AYRILIYOR?

Yetenekli oyuncunun dizideki dramatik sahneleri kaldırılamadığı ve çok yorulduğu, bu sebeple yapım ekibine diziden ayrılmak istediğini söylediği iddia ediliyor. Bu iddialara oyuncudan ya da yapımcılardan henüz bir açıklama gelmedi. Ancak bu konunun gerçek olması halinde İnci gelecek sezon dizide yer almayacak.