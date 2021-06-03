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Masumlar Apartmanı'nda kafa karıştıran iddia! Farah Zeynep Abdullah'ın hamlesi aklı firar ettirdi...
TRT 1 ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Masumlar Apartmanı'nda ayrılık iddiaları kafaları karıştırdı. Sevilen dizinin bu hafta gündeminde ayrılık iddiaları yer alıyor. Dizide İnci karakterine hayat veren Farah Zeynep Abdullah'ın diziden ayrılacağı iddiaları kafaları karıştırdı. Bu iddialar üzerine dizinin hayranları gelecek haberleri yakından takip ediyor. Sosyal medyada oyuncunun ayrılacağı sahnelerin hazır olduğu dahi konuşulmaya başladı.
Giriş Tarihi: 03.06.2021 00:59
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