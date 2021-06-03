Beklenen açıklama sonunda geldi... La Casa De Papel 5. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix La Casa De Papel fragmanı...

La Casa De Papel 5. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix La Casa De Papel fragmanı için detaylar araştırılan konular arasında yer alıyor. Beş sezondur yayınlanan La Casa De Papel'in yeni sezon tarihi belli oldu. Fenomen yapımın fragmanı için Netflix'ten gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Beş sezondur izleyenleriyle buluşan yapım hikayesini bu sezonla beraber sonlandıracak. İşte, La Casa De Papel 5. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix La Casa De Papel fragmanı...