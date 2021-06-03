03 Haziran 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Beklenen açıklama sonunda geldi... La Casa De Papel 5. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix La Casa De Papel fragmanı...

Beklenen açıklama sonunda geldi... La Casa De Papel 5. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix La Casa De Papel fragmanı...

La Casa De Papel 5. sezon ne zaman yayınlanacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İspanyol yapımı soygun dizisi La Casa De Papel'in merak edilen yeni sezon tarihi sonunda belli oldu. Netflix'in heyecanla takip edilen dizisi final sezonuyla ekranlara gelecek. Diğer yandan diziye İstanbul karakterinin dahil olup olmayacağı merak ediliyor. İşte, La Casa De Papel 5. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix La Casa De Papel fragmanı...

Giriş Tarihi: 03.06.2021 01:14
  • 1
  • 8
Beklenen açıklama sonunda geldi... La Casa De Papel 5. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix La Casa De Papel fragmanı...

La Casa De Papel 5. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix La Casa De Papel fragmanı için detaylar araştırılan konular arasında yer alıyor. Beş sezondur yayınlanan La Casa De Papel'in yeni sezon tarihi belli oldu. Fenomen yapımın fragmanı için Netflix'ten gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Beş sezondur izleyenleriyle buluşan yapım hikayesini bu sezonla beraber sonlandıracak. İşte, La Casa De Papel 5. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix La Casa De Papel fragmanı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 8
Beklenen açıklama sonunda geldi... La Casa De Papel 5. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix La Casa De Papel fragmanı...

La Casa De Papel'in yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Dizinin 5. sezonu ile final yapacağı açıklanırken yayıncı kuruluşun açıklamasına göre sevilen dizinin 5. sezon 1. kısmı 3 Eylül'de yayınlanacak.

  • 3
  • 8
Beklenen açıklama sonunda geldi... La Casa De Papel 5. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix La Casa De Papel fragmanı...

LA CASA DE PAPEL OYUNCULARI

Profesör, Álvaro Morte

Soygunun kurucusu ve ekibin başı konumundadır. İzledikçe profesörün dahi olduğunu, her detayı en ince ayrıntısına kadar planladığını göreceksiniz. Zamanla profesörün aşık yönüde ortaya çıkacaktır.

  • 4
  • 8
Beklenen açıklama sonunda geldi... La Casa De Papel 5. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix La Casa De Papel fragmanı...

Berlin, Pedro Alonso

Takımın içinde lider olmak isteyen sivri karakterdir. İzledikçe belkide sinir olacağınız belkide çok seveceğiniz bir karakterdir. Sert gibi görünsede duygusal tarafını ilerleyen sezonlarda anlayacaksınız.

  • 5
  • 8
Beklenen açıklama sonunda geldi... La Casa De Papel 5. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix La Casa De Papel fragmanı...

Tokio, Úrsula Corberó

Ekibin en dikkat çeken ismi. Cesareti, lider duruşu ve arkadaşları ile ilişkisi dikkat çekmektedir. Güzelliği, stili ile hayranlarına örnek olmakta.

Denver, Jaime Lorente

Ekibin en neşeli isimlerinden birisi. Romantik, aşık ve oldukça kavgacı bir karakterdir.