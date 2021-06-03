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Beklenen açıklama sonunda geldi... La Casa De Papel 5. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix La Casa De Papel fragmanı...
La Casa De Papel 5. sezon ne zaman yayınlanacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İspanyol yapımı soygun dizisi La Casa De Papel'in merak edilen yeni sezon tarihi sonunda belli oldu. Netflix'in heyecanla takip edilen dizisi final sezonuyla ekranlara gelecek. Diğer yandan diziye İstanbul karakterinin dahil olup olmayacağı merak ediliyor. İşte, La Casa De Papel 5. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix La Casa De Papel fragmanı...
Giriş Tarihi: 03.06.2021 01:14
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