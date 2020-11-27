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27 Kasım 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Masterchef’ten diskalifiye olan Uğur Yılmaz Deniz'e bir şok daha! Masterchef’ten diskalifiye olan Uğur Yılmaz Deniz'e bir şok daha!
Masterchef'in favori yarışmacılarından biri olan Uğur Yılmaz Deniz, sosyal medyadan yaptığı hakaret içerikli paylaşımlarının ortaya çıkmasının ardından yarışmadan diskalifiye edilmişti. Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile Uğur Yılmaz Deniz'in yarışmayla ilişiğinin kesildiğini açıkladı. Uğur Yılmaz Deniz için tepkiler çığ gibi büyürken bir şok daha geldi.
Giriş Tarihi: 27.11.2020 11:19 Güncelleme Tarihi: 27.11.2020 11:22
Masterchef 2020'nin favori yarışmacılarından biri olan Uğur Yılmaz Deniz'in kişisel sosyal medya hesabından geçmiş yıllarda Acun Ilıcalı, Fenerbahçe, Aziz Yıldırım, Ali Koç ve kadınlara yönelik çirkin gönderiler paylaştığı ortaya çıkmıştı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Acun Ilıcalı, yarışmacının kullandığı aşağılayıcı ifadeleri affetmeyerek MasterChef Türkiye'den diskalifiye edildiğini açıklamıştı.
Uğur'un ortaya çıkan yazılarına izleyiciler sert sözlerle tepkisini açıkça ortaya koydu.
Tepkilerin odağına yerleşen Uğur Yılmaz Deniz'in bu olaydan sonra sosyal medya hesaplarında ciddi ölçüde takipçi kaybı yaşadığı da ortaya çıktı.
Uğur'a bir şok daha geldi. Yarışmacı arkadaşlarının sosyal medya hesaplarından kendisini takipten çıkması dikkat çekti.