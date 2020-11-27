Masterchef’ten diskalifiye olan Uğur Yılmaz Deniz'e bir şok daha!

Masterchef'in favori yarışmacılarından biri olan Uğur Yılmaz Deniz, sosyal medyadan yaptığı hakaret içerikli paylaşımlarının ortaya çıkmasının ardından yarışmadan diskalifiye edilmişti. Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile Uğur Yılmaz Deniz'in yarışmayla ilişiğinin kesildiğini açıkladı. Uğur Yılmaz Deniz için tepkiler çığ gibi büyürken bir şok daha geldi.