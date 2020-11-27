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27 Kasım 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri ‘Hiç estetiğim yok’ diyen Demet Şener’den itiraf geldi! ‘Hiç estetiğim yok’ diyen Demet Şener’den itiraf geldi!
Demet Şener, İbrahim Kutluay ile olaylı ayrılığının ardından Cenk Küpeli ile mutlu bir evliliğe adım atmıştı. Şener önceki gün Nişantaşı'da görüntülendi. Cilt bakımından çıkan Şener, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Daha önce yaptığı açıklamalarda hiç estetik yaptırmadığını söyleyen Şener'den itiraf geldi.
Giriş Tarihi: 27.11.2020 10:52 Güncelleme Tarihi: 27.11.2020 10:54
Demet Şener, İbrahim Kutluay'la olan 11 yıllık evliliğini olaylı bir şekilde noktaladıktan kısa bir süre sonra Cenk Küpeli ile nikah masasına oturmuştu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Mutlu bir evlilik yürüten Demet Şener önceki gün Nişantaşı'nda cilt bakımı sonrası görüntülendi. Estetikle ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlayan Demet Şener itiraflarıyla yine çok konuşuldu.
Daha önce katıldığı bir programda "Hiç estetiğim yok" diyen Demet Şener bu defa estetik itirafında bulundu.
Gazetecilerin estetikle ilgili sorularını yanıtlayan Şener, şöyle konuştu: "43 yaşındayım. Estetiği karşı değilim. Dudaklarımda 25 yıldır dolgu var. Onun dışında botoksum, hiçbir estetiğim yok.
Kim ne isterse onu yaptırsın. İleride ben de yaptırırım. Hatta şimdi doktoruma söyledim 'Ne olur biraz yap' diye, o da 'Şu an seni çok doldurmak istemiyorum' diyerek beni reddetti. Artık küçük küçük yaptıracağım."