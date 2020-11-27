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Haberler Galeri ‘Hiç estetiğim yok’ diyen Demet Şener’den itiraf geldi!

‘Hiç estetiğim yok’ diyen Demet Şener’den itiraf geldi!

Demet Şener, İbrahim Kutluay ile olaylı ayrılığının ardından Cenk Küpeli ile mutlu bir evliliğe adım atmıştı. Şener önceki gün Nişantaşı'da görüntülendi. Cilt bakımından çıkan Şener, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Daha önce yaptığı açıklamalarda hiç estetik yaptırmadığını söyleyen Şener'den itiraf geldi.

Giriş Tarihi: 27.11.2020 10:52 Güncelleme Tarihi: 27.11.2020 10:54
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‘Hiç estetiğim yok’ diyen Demet Şener’den itiraf geldi!

Demet Şener, İbrahim Kutluay'la olan 11 yıllık evliliğini olaylı bir şekilde noktaladıktan kısa bir süre sonra Cenk Küpeli ile nikah masasına oturmuştu.

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‘Hiç estetiğim yok’ diyen Demet Şener’den itiraf geldi!

Mutlu bir evlilik yürüten Demet Şener önceki gün Nişantaşı'nda cilt bakımı sonrası görüntülendi. Estetikle ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlayan Demet Şener itiraflarıyla yine çok konuşuldu.

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‘Hiç estetiğim yok’ diyen Demet Şener’den itiraf geldi!

Daha önce katıldığı bir programda "Hiç estetiğim yok" diyen Demet Şener bu defa estetik itirafında bulundu.

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‘Hiç estetiğim yok’ diyen Demet Şener’den itiraf geldi!

Gazetecilerin estetikle ilgili sorularını yanıtlayan Şener, şöyle konuştu: "43 yaşındayım. Estetiği karşı değilim. Dudaklarımda 25 yıldır dolgu var. Onun dışında botoksum, hiçbir estetiğim yok.

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‘Hiç estetiğim yok’ diyen Demet Şener’den itiraf geldi!

Kim ne isterse onu yaptırsın. İleride ben de yaptırırım. Hatta şimdi doktoruma söyledim 'Ne olur biraz yap' diye, o da 'Şu an seni çok doldurmak istemiyorum' diyerek beni reddetti. Artık küçük küçük yaptıracağım."