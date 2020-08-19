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Masterchef’te yarışmacılar birbirine girdi! O sözü duyuca…
Masterchef Türkiye'de ana kadronun belirlenmesinin ardından ilk takım oyunu oynandı. Tanya ve Ayyüce kaptanlığında kurulan mavi ve kırmızı takımlar karşı karşıya geldi. İlk oyunu kaybeden kırmızı takım kendi arasında oylama yaptı. Eleme potasına girecek isimlerin belli olduğu final turunda Barbaros Duygu'ya söylediği sözler sonrası ortalık bir anda karıştı.
Giriş Tarihi: 19.08.2020 11:23 Güncelleme Tarihi: 19.08.2020 11:30
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