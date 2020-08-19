Masterchef’te yarışmacılar birbirine girdi! O sözü duyuca…

İLK DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Takımların verdiği zorlu mücadelenin kazananı mavi takım oldu. Böylelikle kırmızı takım arasında bireysel dokunulmazlık oyunu oynandı. Büyük heyecana sahne olan dokunulmazlık oyununun sonucunu jüri sırasıyla açıkladı. Dokunulmazlık yarışmasında 3. olan isim Furkan oldu. Dokunulmazlık oyununda 2. olan isim Ayyüce oldu. Dokunulmazlığı kazanan isim ise Duygu oldu.