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Masterchef’te yarışmacılar birbirine girdi! O sözü duyuca…

Masterchef Türkiye'de ana kadronun belirlenmesinin ardından ilk takım oyunu oynandı. Tanya ve Ayyüce kaptanlığında kurulan mavi ve kırmızı takımlar karşı karşıya geldi. İlk oyunu kaybeden kırmızı takım kendi arasında oylama yaptı. Eleme potasına girecek isimlerin belli olduğu final turunda Barbaros Duygu'ya söylediği sözler sonrası ortalık bir anda karıştı.

Giriş Tarihi: 19.08.2020 11:23 Güncelleme Tarihi: 19.08.2020 11:30
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Masterchef’te yarışmacılar birbirine girdi! O sözü duyuca…

Sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye dün akşam yeni bölümüyle ekrana geldi. Tanya'nın kaptanlığında kurulan mavi takım ve Ayyüce başkanlığında kurulan kırmızı takım İlk takım oyununda karşı karşıya geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Masterchef’te yarışmacılar birbirine girdi! O sözü duyuca…

İLK DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Takımların verdiği zorlu mücadelenin kazananı mavi takım oldu. Böylelikle kırmızı takım arasında bireysel dokunulmazlık oyunu oynandı. Büyük heyecana sahne olan dokunulmazlık oyununun sonucunu jüri sırasıyla açıkladı. Dokunulmazlık yarışmasında 3. olan isim Furkan oldu. Dokunulmazlık oyununda 2. olan isim Ayyüce oldu. Dokunulmazlığı kazanan isim ise Duygu oldu.

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Masterchef’te yarışmacılar birbirine girdi! O sözü duyuca…

ELEME ADAYLARI SEÇİLDİ

MasterChef'te dokunulmazlık oyunu ve bireysel dokunulmazlık oyunları sonrasında haftanın eleme adayları belli oldu. MasterChef Türkiye'de kırmızı takımda bireysel dokunulmazlığı kazanan Duygu, ilk eleme adayı olarak Celal'in ismini verdi. Kırmızı takımda yapılan oylama sonucunda ikinci eleme adayı olarak Sedat seçildi.

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Masterchef’te yarışmacılar birbirine girdi! O sözü duyuca…

GERGİNLİK YAŞANDI

Oylama sırasında Barbaros ve Duygu arasında gerginlik yaşandı. Barbaros verilen yemeği güzel çıkartamayan Duygu'yu "At gözlüklerinle bakıyorsun" diyerek uyarınca gerginlik tırmandı. Duygu ise "Sen benim böyle konuşamazsın bu çok saygısızca. Ben terbiyesizce konuşmayı yakıştıramıyorum" deyip takım arkadaşını uyardı.

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Masterchef’te yarışmacılar birbirine girdi! O sözü duyuca…

5 ADET YEMEK YAPTILAR

İlk takım oyununda beş adet yemek belirleyen şefler yarışmacılardan sırasıyla; kabak çorbası, baklava hamurundan mantarlı börek, ılık manda kaymağı ile semizotu salatası, dana nuar ve polenta son olarak da şeftalili parfe yapmasını istedi.