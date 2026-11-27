"BU KONUNUN RAHAT KONUŞULMASINDAN AŞIRI SIKILDIM"

Hamile olmadığını açıkça belirten Selim, takipçilerinin özel hayatına yönelik sorularına tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

"Bakın bayılıyorum şu eminliğe. Hayır hamile değilim. Evlendiğimiz günden beri, literally evlendiğimiz gün dahil, bu konunun hem böyle emin hem de rahat konuşuluyor olmasından aşırı sıkıldım.

Bana annem sormuyor yahu hamile misin diye, size ne oluyor ve ne bu cesaret? Hele bir kesim var tutturdu hamilesin, gelinlikte de göbeğin vardı zaten bilmem ne bilmem ne. Rica ediyorum muhtemel haklı çıkma hazzınızı bir kenara bırakın, çünkü sırf ben demiştim demek için yapıyorsunuz bunu birçoğunuz."