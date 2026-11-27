İbrahim Selim'in eşi iki iddiaya isyan etti! Eski fotoğrafın tarihi ortaya çıktı
İbrahim Selim'in son görüntüsü sosyal medyada gündem olurken, eski fotoğrafları üzerinden yapılan değişim yorumlarına eşi Ayşe Şeyma Selim'den yanıt geldi. Fotoğrafların yaklaşık 10 yıl öncesine ait olduğunu belirten Selim, hem yaşlanma yorumlarına hem de hamilelik iddialarına tepki gösterdi.
Oyuncu ve sunucu İbrahim Selim, bir süredir aşk yaşadığı sosyal medya fenomeni Ayşe Şeyma Selim ile haziran ayında İtalya'nın başkenti Roma'da dünyaevine girmişti.
Evliliklerinin ardından Ayşe Şeyma Selim, sık sık hamilelik iddialarıyla karşı karşıya kaldı. Israrlı yorumlardan rahatsız olan fenomen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla iddialara yanıt verdi.
"BU KONUNUN RAHAT KONUŞULMASINDAN AŞIRI SIKILDIM"
Hamile olmadığını açıkça belirten Selim, takipçilerinin özel hayatına yönelik sorularına tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:
"Bakın bayılıyorum şu eminliğe. Hayır hamile değilim. Evlendiğimiz günden beri, literally evlendiğimiz gün dahil, bu konunun hem böyle emin hem de rahat konuşuluyor olmasından aşırı sıkıldım.
Bana annem sormuyor yahu hamile misin diye, size ne oluyor ve ne bu cesaret? Hele bir kesim var tutturdu hamilesin, gelinlikte de göbeğin vardı zaten bilmem ne bilmem ne. Rica ediyorum muhtemel haklı çıkma hazzınızı bir kenara bırakın, çünkü sırf ben demiştim demek için yapıyorsunuz bunu birçoğunuz."
Özel hayatına ilişkin yorumlara daha hassas yaklaşılması çağrısında bulunan Ayşe Şeyma Selim, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:
"Ben birine zayıflamışsın bile demeye çekiniyorum ne sebepten olduğunu bilmediğimden. Rica ediyorum bu kadar özel konularda bu kadar rahat olmayın. Rica ediyorum."
İBRAHİM SELİM'İN ESKİ FOTOĞRAFLARI DA GÜNDEM OLMUŞTU
İbrahim Selim'in sosyal medyada paylaşılan eski fotoğrafları da gündem olmuş, ünlü sunucunun yıllar içindeki değişimi üzerinden çok sayıda yorum yapılmıştı. Eşi Ayşe Şeyma Selim de fotoğrafların yeniden gündeme gelmesine tepki gösterdi.
"O FOTOĞRAF NEREDEYSE 10 YILLIK"
Selim, eşinin "1 yıl önce" denilerek paylaşılan fotoğrafının aslında yaklaşık 10 yıl öncesine ait olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Ayrıca söylemeden edemeyeceğim ya kocamın 1 yıl önce diye paylaşılan fotoğrafı neredeyse 10 yıllık. Yok neymiş evlendi diyeymiş de miş miş. Hadi oradan. Başka haber bulun kendinize. Aşkım affedersin tutamadım kendimi."