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Haberler Galeri MASTERCHEF'TE ESKİ YARIŞMACILAR YARIŞACAK | MasterChef Türkiye'de bugün hangi yarışmacılar var? İşte, YENİ BÖLÜM TANITIMI!

MASTERCHEF'TE ESKİ YARIŞMACILAR YARIŞACAK | MasterChef Türkiye'de bugün hangi yarışmacılar var? İşte, YENİ BÖLÜM TANITIMI!

TV 8 ekranlarının reyting rekorları kıran yarışması MasterChef Türkiye'de heyecan, hız kesmeden devam ediyor. Son olarak 141. bölümü yayınlanan MasterChef'te dokunulmazlık oyunu sonrası ilk eleme adayı Burak Kaya olmuştu. Son bölümün ardından izleyiciler, yeni bölümde yaşanacakları merak ederken 142. bölüm fragmanı yayınlandı. İşte, MasterChef'te eski yarışmacıların olduğu tanıtım videosu...

Giriş Tarihi: 30.11.2022 13:10 Güncelleme Tarihi: 30.11.2022 13:22
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MASTERCHEF’TE ESKİ YARIŞMACILAR YARIŞACAK | MasterChef Türkiye’de bugün hangi yarışmacılar var? İşte, YENİ BÖLÜM TANITIMI!

TV8'in reyting rekorları kıran yarışma programı MasterChef Türkiye, izleyiciler tarafından ilgiyle takip ediliyor. 142. bölüm fragmanı yayınlanan MasterChef'in yeni bölümünde yine heyecan dorukta olacak. İşte, MasterChef'in yeni gölüm fragmanı hakkında merak edilen detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MASTERCHEF’TE ESKİ YARIŞMACILAR YARIŞACAK | MasterChef Türkiye’de bugün hangi yarışmacılar var? İşte, YENİ BÖLÜM TANITIMI!

İzleyiciler 142. bölümde yaşanacakları merak ederken yeni bölüm fragmanı yayınlandı. MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde eski yarışmacılar yarışacak.

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MASTERCHEF’TE ESKİ YARIŞMACILAR YARIŞACAK | MasterChef Türkiye’de bugün hangi yarışmacılar var? İşte, YENİ BÖLÜM TANITIMI!

MASTERCHEF 2021 YARIŞMACILARI KİM?

Fatma Polat

Milhan Erdem

Dilara Başaran

İbrahim Cingözler

Tunahan Ak

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MASTERCHEF’TE ESKİ YARIŞMACILAR YARIŞACAK | MasterChef Türkiye’de bugün hangi yarışmacılar var? İşte, YENİ BÖLÜM TANITIMI!

Tahsin Küçük

Mert Yılmaz

Safanur Bol

Emre Büber

Sergen Özen

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MASTERCHEF’TE ESKİ YARIŞMACILAR YARIŞACAK | MasterChef Türkiye’de bugün hangi yarışmacılar var? İşte, YENİ BÖLÜM TANITIMI!

Şükrü

Hamza Mercimek

Burcu Önal

Görkem Demiral