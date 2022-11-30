MASTERCHEF'TE ESKİ YARIŞMACILAR YARIŞACAK | MasterChef Türkiye'de bugün hangi yarışmacılar var? İşte, YENİ BÖLÜM TANITIMI!

TV 8 ekranlarının reyting rekorları kıran yarışması MasterChef Türkiye'de heyecan, hız kesmeden devam ediyor. Son olarak 141. bölümü yayınlanan MasterChef'te dokunulmazlık oyunu sonrası ilk eleme adayı Burak Kaya olmuştu. Son bölümün ardından izleyiciler, yeni bölümde yaşanacakları merak ederken 142. bölüm fragmanı yayınlandı. İşte, MasterChef'te eski yarışmacıların olduğu tanıtım videosu...

Giriş Tarihi: 30.11.2022 13:10 Güncelleme Tarihi: 30.11.2022 13:22 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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