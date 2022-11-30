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Haberler Galeri Sibel Can’ı Oğlu Engincan Ural’ın düğünü için büyük hazırlık yapmıştı! 1,5 aylık evlilik bitiyor mu? Sibel Can'dan iddialara yanıt...

Sibel Can’ı Oğlu Engincan Ural’ın düğünü için büyük hazırlık yapmıştı! 1,5 aylık evlilik bitiyor mu? Sibel Can'dan iddialara yanıt...

Magazin gündemine bomba gibi düşen iddia! Sibel Can'ın Hakan Ural ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu taze damat Engincan Ural 1,5 ay önce kız arkadaşı Merve Kaya ile masalsı bir düğünle evlenmişti. Kayınvalide Sibel Can, oğlunun düğününde eğlenceyi kimseye bırakmayarak, kendisi sahneye çıkmıştı. Çiçeği burnunda çiftle ilgili çarpıcı iddia! Engincan Ural ile Merve Kaya boşanıyor mu? Sibel Can'dan yanıt geldi. İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 30.11.2022 12:02 Güncelleme Tarihi: 30.11.2022 13:39
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Sibel Can’ı yıkan haber! Oğlu Engincan Ural’ın düğünü için büyük hazırlık yapmıştı! 1,5 aylık evlilik bitiyor! Engincan Ural Merve Kaya boşanıyor! Sebebi ise...

Ünlü şarkıcı Sibel Can'ın oğlu Engincan Ural'ın Merve Kaya ile evliliği 45 gün sürdü. İkili ile ilgili o iddia magazin gündemine bomba gibi düştü!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sibel Can’ı yıkan haber! Oğlu Engincan Ural’ın düğünü için büyük hazırlık yapmıştı! 1,5 aylık evlilik bitiyor! Engincan Ural Merve Kaya boşanıyor! Sebebi ise...

Masalsı bir düğünle 10 Ekim'de dünyaevine giren Engincan Ural ile Merve Kaya ile ilgili şoke eden iddia! Sibel Can'dan yanıt gecikmedi.

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Sibel Can’ı yıkan haber! Oğlu Engincan Ural’ın düğünü için büyük hazırlık yapmıştı! 1,5 aylık evlilik bitiyor! Engincan Ural Merve Kaya boşanıyor! Sebebi ise...

Gazete Magazin'in iddiasına göre, Evlilikte 2 ayı bile dolduramayan çiftin ayrılık kararı herkesi şoke etti.

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Sibel Can’ı yıkan haber! Oğlu Engincan Ural’ın düğünü için büyük hazırlık yapmıştı! 1,5 aylık evlilik bitiyor! Engincan Ural Merve Kaya boşanıyor! Sebebi ise...

Bu karara özellikle Sibel Can'ın çok üzüldüğü iddia edildi.

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Sibel Can’ı yıkan haber! Oğlu Engincan Ural’ın düğünü için büyük hazırlık yapmıştı! 1,5 aylık evlilik bitiyor! Engincan Ural Merve Kaya boşanıyor! Sebebi ise...

Bir diğer iddia ise ayrılığın nedeniyle ilgili.