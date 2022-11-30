Sibel Can’ı Oğlu Engincan Ural’ın düğünü için büyük hazırlık yapmıştı! 1,5 aylık evlilik bitiyor mu? Sibel Can'dan iddialara yanıt...

Magazin gündemine bomba gibi düşen iddia! Sibel Can'ın Hakan Ural ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu taze damat Engincan Ural 1,5 ay önce kız arkadaşı Merve Kaya ile masalsı bir düğünle evlenmişti. Kayınvalide Sibel Can, oğlunun düğününde eğlenceyi kimseye bırakmayarak, kendisi sahneye çıkmıştı. Çiçeği burnunda çiftle ilgili çarpıcı iddia! Engincan Ural ile Merve Kaya boşanıyor mu? Sibel Can'dan yanıt geldi. İşte ayrıntılar...