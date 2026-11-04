MasterChef'te Mehmet Şef'i çileden çıkaran kavga! Diskalifiye çağrısı geldi

MasterChef Türkiye'de Ayşe ve Şadi arasında yaşanan tartışma geceye damga vurdu. Oylama sırasında tansiyon yükselirken Mehmet Şef, iki yarışmacıyı stüdyodan gönderdi. Yarışmadaki gergin anlar sosyal medyada da gündem oldu.

MasterChef Türkiye'nin son bölümünde Ayşe ve Şadi arasında yaşanan tartışma geceye damga vurdu. Şadi'nin oylama sırasında Ayşe'ye yönelik sözleri ve hareketleri tansiyonu yükseltirken, Mehmet Şef araya girerek iki yarışmacıyı stüdyodan gönderdi.

Gecenin sonunda bireysel dokunulmazlığı kazanan Kübra, ilk eleme adayı olarak Tolgahan'ı seçti. Takım oylamasında ise Ayşe'nin adı çıktı. Dokunulmazlık oyununun ardından gerçekleştirilen takım oylamasında söz alan Şadi, Ayşe'ye yönelik, "Ayşe yemin billah iyi bir insan değilsin" ifadelerini kullandı.

"YAŞININ ADAMI OL" Şadi, Ayşe'ye oy verdiği sırada oy pusulasını defalarca masaya vurdu. Ayşe ise bu harekete, "İşte bu da senin ne kadar saygısız biri olduğunu gösterir. Gerçekten komiksin. Saygısız. Biraz yaşının adamı ol" sözleriyle tepki gösterdi.

Tartışmanın büyümesi üzerine Şadi, Ayşe'nin yanına giderek sözlü tepkisini sürdürdü. Gerilimin arttığı anlarda yayının bir bölümü sessize alındı. Şefler iki yarışmacıyı sakinleştirmeye çalışırken Mehmet Şef, "Bir kere burada evlilik, aile vesaire bunları istemiyoruz arkadaşlar" dedi.

İKİSİNİ BİRDEN GÖNDERDİ Gerilimin devam etmesi üzerine Mehmet Şef, "Geçin arkaya kulise. Bu kadar siz bize saygısızlık yapıyorsunuz" diyerek Ayşe ve Şadi'yi stüdyodan gönderdi.