Esra Akkaya'dan Serenay ve Kıvanç'a övgü! O sahneyi örnek gösterdi
Mahallenin Muhtarları dizisinin Şirin'i Esra Akkaya, oyunculukta güzellik kaygısına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'u örnek gösteren Akkaya, karakterin gerçekliğinin dış görünüşten daha önemli olduğunu vurguladı.
Bir dönemin sevilen dizisi Mahallenin Muhtarlarında Şirin karakteriyle tanınan Esra Akkaya, oyunculuk hakkındaki açıklamalarıyla dikkat çekti. Yıllardır sektörde tartışılan "Oyuncu güzel görünmeli mi?" sorusuna yanıt veren Akkaya, bir oyuncunun canlandırdığı karakter için güzelliğinden vazgeçebilmesi gerektiğini vurguladı.
"HER KARAKTERDE OYUNCU KENDİNİ GÜZEL GÖRMEK ZORUNDA MI?"
Sabah'tan Merve Yurtyapan'ın haberine göre Esra Akkaya, canlandırılan karakterin her zaman güzel görünmesi gerekmediğini ifade etti.
Akkaya, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"Oyuncunun kendisi güzel görünmeli, kendini iyi tutmak, bakımlı olmak bir oyuncu için güzel bir şey.
Ama canlandırdığın karakter güzel görünmeli mi? Yani her karakterde oyuncu kendini güzel görmek zorunda mı? Hiç değil. Çünkü öyle olduğun zaman karaktere hizmet etmiyorsun. Hatta oyununu oynamak yerine kendini dışarıdan seyrediyorsun. Bu da o karakterin gerçekliğini engelliyor."
SERENAY SARIKAYA'NIN AĞLAMA SAHNESİNİ ÖRNEK GÖSTERDİ
Esra Akkaya, oyuncunun canlandırdığı karaktere odaklanması gerektiğini anlatırken Serenay Sarıkaya'nın bir dizideki ağlama sahnesini örnek gösterdi.
Sarıkaya'nın sahnede sümüklerinin akmasının o dönem gündem olduğunu hatırlatan Akkaya, oyunculuğun gerektirdiği durumlarda dış görünüşün önemini yitirdiğini belirtti.
Ünlü oyuncu, Serenay Sarıkaya'nın sahnesiyle ilgili şunları söyledi:
"Serenay Sarıkaya çok güzel bir kadın. Bir dizide ağlama sahnesinde sümükleri akmıştı. Bu, hatta o dönem olay olmuştu. Bu kadar güzel kadının sümüğü akar mı?
Akar. Eğer oyuncuysan, sahne ne gerektiriyorsa onu yaparsın ve nasıl göründüğün umurunda olmaz."
KIVANÇ TATLITUĞ'U DA ÖRNEK GÖSTERDİ
Akkaya, açıklamalarında Kıvanç Tatlıtuğ'un da gerektiğinde dış görünüşünden vazgeçebilen oyunculardan biri olduğunu belirtti.
Oyunculuğun yalnızca güzel ya da yakışıklı görünmekten ibaret olmadığını vurgulayan Akkaya, sözlerini şöyle tamamladı:
"Kıvanç Tatlıtuğ da öyle, kendini bozabiliyor, zerre kadar yakışıklılık kaygısı duymuyor.
Gerektiğinde güzelliğinden vazgeçebilmek, gerekiyorsa çirkin olabilmek oyuncuyu oyuncu yapan şeylerden biri."