"HER KARAKTERDE OYUNCU KENDİNİ GÜZEL GÖRMEK ZORUNDA MI?"

Sabah'tan Merve Yurtyapan'ın haberine göre Esra Akkaya, canlandırılan karakterin her zaman güzel görünmesi gerekmediğini ifade etti.

Akkaya, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Oyuncunun kendisi güzel görünmeli, kendini iyi tutmak, bakımlı olmak bir oyuncu için güzel bir şey.

Ama canlandırdığın karakter güzel görünmeli mi? Yani her karakterde oyuncu kendini güzel görmek zorunda mı? Hiç değil. Çünkü öyle olduğun zaman karaktere hizmet etmiyorsun. Hatta oyununu oynamak yerine kendini dışarıdan seyrediyorsun. Bu da o karakterin gerçekliğini engelliyor."